FRONTET OMSTRIDT BAND: Zara Larsson på P3 Guld.

Zara Larsson stilte i kjole med Burzum-trykk på P3 Guld

Det svenske popikonet var iført kjole med et nikk til den norske black metal-scenens verdenskjente artist: Drapsdømte Varg Vikernes. – Oopsie, melder hun om klesvalget.

Zara Larsson (25) ankom svenskenes variant av P3 Gull – P3 Guld – da prisutdelingen fant sted fredag.

På seg hadde hun en kjole med utklipp fra tre forskjellige band: Cannibal Corpse, Behemoth, og Burzum. Det melder Aftonbladet.

Burzum var bandprosjektet til Varg Vikernes, som gjorde norsk black metal verdenskjent i 1993.

Da ble han dømt til 21 års fengsel for drapet på gitarist Øystein Aarseth, kjent som Euronymous, i det også legendariske bandet Mayhem, hvor Vikernes spilte bass.

Vikernes – opprinnelig døpt Kristian – ble også dømt for tre tilfeller av brannstiftelse etter å ha satt fyr på kirker.

Han er kjent for høyreekstremistiske holdninger og tilknytning til organisasjoner som går inn for en blanding av nynazisme og hedensk tro.

– Uheldig

Den svenske popgiganten Larsson gir imidlertid uttrykk for at hun ikke var klar over historikken rundt Burzum og Vikernes.

– Oopsie, hadde ingen anelse. Syntes bare klærne mine så kule ut, skriver hun i en melding til Aftonbladet.

– Det var jo uheldig, legger hun til.

Overfor avisen gjør Larsson det klart at det kjolen ikke var Burzum-merchandise.

– For å presisere, det var ikke varene deres jeg hadde på meg, jeg hadde på meg Raf Simons (med et trykk av dem da, antar jeg), melder hun.

Zara Larsson opptrådte på P3 Guld, da i andre klær.