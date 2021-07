FØRSTEGANGSMAMMA: Halsey, her på et bilde fra 2019. Foto: Ian West / PA Wire

Halsey har født

Popstjernen Halsey (26) har fått sitt første barn.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det melder hun selv på Instagram under et bilde av seg, filmprodusentkjæresten Alev Aydin (37) og den nyfødte.

«Takknemlighet. For den svært «sjeldne» og euforiske fødselen. Mektiggjort av kjærlighet», skriver hun og opplyser at barnet ble født 14. juli. De har altså klart å holde familieforøkelsen hemmelig for omverdenen i nesten en uke.

Den nybakte mammaen deler også et bilde av at hun ammer babyen.

Barnet har fått navnet Ender Ridley Aydin.

Aydin er opprinnelig tyrkisk, og Ender er et vanlig guttenavn i Tyrkia.

Halsey har over 25 millioner følgere på Instagram, og gratulasjonene strømmer på under innlegget. Blant dem som uttrykker sin begeistring, er popkometen Olivia Rodrigo (18), som skriver:

«Den aller vakreste familien! Gratulerer»», etterfulgt av fire hjerter.

Halsey overrasket fansen i januar med å kunngjøre graviditeten. Forholdet med barnefaren hadde da vart i tre måneder. Popartisten har tidligere vært kjæreste med skuespiller Evan Peters (33), rapper G-Eazy (32) og den norske musikeren LidoLido (28).

Livet har ikke vært en dans på roser for Halsey. Ashley Nicolette Frangipane, som hun egentlig heter, ble som tenåring kastet ut hjemmefra, og i en periode levde hun som uteligger. Tilværelsen ble snudd på hodet da hun i 2014 møtte en musikkprodusent på en fest.

Halsey er kjent for hitlåter som «Graveyard», «Closer», «Colors», «Gasoline» og «Without Me». Hun har hatt flere låter inne på VG-Lista, med en førsteplass («Closer») som beste plassering.