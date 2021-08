UTESTENGT: Trommis Pete Parada i The Offspring er nå utestengt av bandet. Her avbildet under en konsert på den danske musikkfestivalen Nibe i 2014. Foto: Gonzales Photo/Lasse Lagoni / Gonzales Photo

Pete Parada kastet ut av bandet etter vaksinenekt

Trommisen i The Offspring, Pete Parada, sier han ikke får lov til å turnere med bandet eller komme i studio fordi han nekter å ta coronavaksine.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Paranda har fått kjenne på konsekvensene av å ikke ta coronavaksinen.

Siden 2007 har han vært trommis i det amerikanske rockebandet The Offspring. Sammen har de turnert over hele verden og levd rockestjernelivet.

Nå ser det derimot ut som at «sex-, drugs- og rock ’n’ roll»-livsstilen med The Offspring er over.

På Instagram på tirsdag skriver han at han har blitt kastet ut av gruppen fordi han ikke vil ta coronavaksinen.

– Siden jeg ikke kan overholde det som i økende grad har blitt et bransjemandat, har det nylig blitt bestemt at det ikke er trygt å være sammen med meg i studio og på turné, skriver han.

Lege frarådet vaksine

Parade sier videre at han har helsemessige utfordringer som gjør at han ikke kan ta vaksinen. Blant annet har han Guillain-Barré syndrom som er et sjeldent, autoimmunt syndrom som påvirker nervene.

– På grunn av min medisinske historikk og bivirkningene av disse injeksjonene har doktoren min rådet meg til å ikke ta vaksine denne gangen.

Videre forteller trommisen at han hadde corona for et år siden, og mener han har antistoff nok til å takle en ny runde med corona.

– Men jeg er ikke så sikker på at jeg vil overleve bivirkningene etter vaksinasjon som følge av Guillain-Barré-syndromet.

USA er det landet som har flest registrerte corona-smittede de siste 14 dagene – med over en million smittede onsdag, ifølge VGs coronaspesial. Siden april har hastigheten på det amerikanske vaksinasjonsprogrammet bremset.

Flere amerikanere har vært skeptiske til å ta vaksinen, noe som har ført til at president Joe Biden har oppfordret delstatene om å betale folk 100 dollar, altså rundt 1000 norske kroner for å ta vaksinen.

I NORGE: The Offspring på hovedscenen på Hovefestivalen i 2014. Foto: Therese Alice Sanne

– Uendelig trist

Det er usikkert på om han har fått sparken av bandet på permanent basis eller om det bare er midlertidig. I mellomtiden skal han lansere et eget prosjekt, og gi ut musikk med datteren sin.

– Jeg har ingen negative følelser mot bandet mitt. De gjør hva de mener er best for dem, mens jeg gjør det samme for meg, skriver han videre.

– Jeg ønsker Offspring masse lykke til. Jeg er uendelig trist for at jeg ikke får blitt med på veien, og jeg kommer til å savne fansen så mye at jeg ikke har ord til å beskrive det.

Resten av bandet har foreløpig ikke kommentert saken.

I tillegg til Pete Parade består Offfspring av vokalist og gitarist Bryan Dexter Holland, bassist Todd Morse og gitarist Kevin «noodles Wasserman. De har gitt ut ti album.

Offspring var blant de mest populære rockebandene på 90-tallet – sammen med Green Day og Rancid.