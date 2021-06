TRAVEL: Alexander Rybak, her avbildet under fjorårets «Allsang på grensen». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Alexander Rybak «kuppet» fankonto på TikTok: − Helt drøyt

Alexander Rybak (35) letter på sløret om studier, om nerver som fortsatt gir hjertebank – og den plutselige suksessen på TikTok.

Hele det siste året har Rybak studert til master i komposisjon av filmmusikk ved et college i Chicago – men via skjerm fra foreldrenes hjem på Nesodden. Pandemien hindret flytting.

– Ikke for å skryte, men jeg fikk A i absolutt alle fag, sier en stolt Rybak i et FaceTime-intervju med VG.

Men det har ikke kommet gratis. Noen kjæreste har han ikke tatt seg tid til, og heller ikke fotballkvelder med gutta.

– Jeg var litt redd for å bo hjemme, med tanke på alle fristelser. Heldigvis har jeg gode venner som skjønner at jeg har måttet prioritere. Jeg har så å si ikke vært på date på åtte måneder, betror han.

Rybak har stor beundring for medstudenter med kjærester.

– Studiene tar jo all tid fra morgen til kveld. Så jeg er veldig glad jeg er singel, sier han og ler.

Men videoplattformen TikTok vier han litt tid til. Det startet med at en russisk fanklubb-leder sendte Rybak en melding og spurte om han ville ta over fan-kontoen med 30.000 følgere i noen uker.

– Jeg syntes jo det var rørende. Så jeg fikk innloggingen.

Se Rybaks TikTok-stunt her (artikkelen fortsetter under):

Siden har det bare gått én vei. I skrivende stund kan Rybak skilte med nær 800.000 følgere og over 10,4 millioner visninger på sin mest sette video. Han ga aldri fra seg kontoen igjen.

– Men jeg håper virkelig ikke at folk tror de første postene er mine egne – alle de «Se, så kjekk han er»-videoene, humrer Rybak og tørker svette av pannen.

DUETT: Alexander inviterer ofte til duett på TikTok. – Noen gjør parodiduetter også. Som vanlig er det da man føler seg mest vellykket, fleiper Rybak. Foto: TIKTOK, @alexrybakofficial

Først 17. januar delte Rybak en egen video.

– Litt sprøtt at det jo at den mest populære videoen er en hvor jeg bare ser inn i kamera og sier «Wow», gliser artisten, som var litt redd for å fremstå nerdete.

– Jeg snakker jo om TV-spill og klassisk fiolin. Jeg prøver ikke å etterligne de unge. De har en helt annen energi.

FILM: Alexander studerer filmmusikk, men er selv foran kamera i Will Ferrells Netflix-komedie «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga». Foto: CLAIRE FOLGER/NETFLIX

Med dette tempoet vil Rybak snart ha passert sine 830.000 følgere på YouTube, en kanal han har hatt i årevis.

– Det er helt drøyt, sier han og legger til at YouTube, TikTok og andre sosiale medier er glimrende plattformer for alle som ikke er på stort plateselskap.

Før var radiostasjoner viktig for å nå ut. Selv anslår Rybak at han har sendt 20 låter til P1 de siste årene og fått like mange avslag, ifølge ham selv.

– Jeg klager ikke, altså. Det skyldes nok at de har så mye ansvar og nye artister fra de store plateselskapene, som de har obligasjoner til. Men i sosiale medier når jeg ut til et nytt publikum.

Rybak, som er det man kaller indie-artist, altså uavhengig, får på TikTok relansert gamle låter.

– «Fairytale» har fått en ny vår hos en helt ny generasjon, sier han.

FORELDRENE: Alexander Rybak med mamma Natalia og pappa Igor Alexandrovich, på MGP-finale i 2018. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

For tiden vasser Rybak i oppdrag for regissør- og produsentstudenter – noe han fryder seg over, men som også medfører press. Han kjenner på etter-abstinenser fra sovepilleavhengigheten, som han snakket om i fjor.

– Jeg våkner hver dag og tenker på å overleve. Ikke fordi jeg har det så vondt, men fordi hjernen er stilt inn på nervøsitet og prestasjon fra morgen til kveld, sier han.

– Men enn så lenge kan ikke prøve å forandre min mentale tilstand, så jeg er fortrolig med å være nervøs hele tiden.

I mars mistet han farmoren sin. Hun bodde i Hviterussland, og de fikk ikke vært hos henne på slutten.

– Hver dag de siste tre årene spilte pappa trekkspill og fiolin for henne over Skype. På slutten så jeg ham gråte seg i søvn, for så å være en helt for elevene sine dagen derpå. Jeg er så stolt av pappa. Når jeg ser hvor sterk han er, føles mine ting som bagateller.

MAKKERE: Alexander Rybak og Hanne Krogh opptrer sammen i sommer, for 100 publikummere på hvert sted. – Og kun 20 mennesker i Oslo. Tenk så mye benplass de får i Oslo Konserthus, ler han. Foto: PRIVAT

Til høsten venter et skoleår i Chicago på Rybak, før han runder av med et halvt år med praksis hos en veileder i Los Angeles. Leiligheten i Oslo er leid ut for to år, til en fotballspiller han ikke vil røpe navnet på.

– Studiene koster 3–400.000 kroner i året, så dette var en god deal.

Rybak har lenge drømt om å lage filmmusikk, men har så stor respekt for faget at han ville ha college i bunnen.

– Jeg elsker å boltre meg i ulike sjangre, noe som blir bejublet av de regissørene jeg jobber med nå. Men i popverdenen og innen plateproduksjon blir det nesten sett på som et minus, mener han.

College-professorene sier han bør sikte internasjonalt, men Rybak vil først ta kontakt med norske regissører.

– Jeg vil begynne i Norge, for jeg synes norsk og skandinavisk film er kjempebra. Og norske publikum er det beste, sier Rybak, som i disse dager er på turné med Hanne Krogh (65).