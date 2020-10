VG-Peil-Logo Made in Lillehammer Norske studenter står bak hit-låten til den kanadiske youtuberen Tate McRae (17). Ivar Brandvol Av Publisert 27. oktober, kl. 08:49 Suksessen kan åpne nye dører. Sveip for å lese hvordan de fikk det til.

Studenter på Lillehammer skapte internasjonal hit

Fra musikkvideoen som sist onsdag ble sluppet på YouTube. Foto: Warner

Tate McRae og Ali Gatie slapp nylig «Lie to me» på YouTube og Spotify og har i forkant fått mye oppmerksomhet på TikTok. Låten er skapt på Lillehammer noen vinterdager i 2018.

Tate McRaes YouTube-kanal har tre millioner følgere. Da hun slapp noen smakebiter på TikTok noen dager før, tok det helt av.

Men selve låten ble altså pønsket ut av ivrige studenter på Lillehammer for to år siden.

– Vi hadde en litt dårlig dag der ingenting vi prøvde på fungerte. Så ba jeg en medstudent ta med gitaren og teste ut noen ideer. Plutselig hadde vi gitarriffet til «Lie to Me». Etter ytterligere to timers arbeid visste vi at vi satt med noe bra, sier Nicolay Øverland (23).

Tate McRae Foto: Warner

Flere fra studentmiljøet var i sving for å hjelpe til. En student med relasjon til Warner Chapell Music fikk sendt demoen dit. Så begynte snøballen å rulle.

– Låten ble på et tidspunkt presenter for Tate McRae. Så var det litt frem og tilbake med hvem hun skulle fremføre den sammen med, før de landet, sier Øverland.

– Bestemte seg raskt

Foto: Instagram / faksimile

Plateselskapet bekrefter historien.

– Etter vi i Warner Chappell Music Norway signerte produsent og låtskriver Nova Blue (Manon van Dijk) så fulgte det med en katalog av fantastiske låter hun hadde vært med å skrive på LIMPI. En låt vi fort merket oss var «Lie To Me» skrevet av Manon van Dijk, Nicolay Øverland, Emily Harbakk, Lise Reppe, Marthe Strand, Eirik Gjendemsjø og Victor Carlsen, sier Petter Walther Walthinsen i plateselskapet.

Petter Walther Walthinsen Foto: PRIVAT

– Vi sendte låten direkte til Tate McRae som raskt bestemte seg for at dette skulle bli hennes neste single sammen med Ali Gatie, sier Petter Walther Walthinsen i Warner Chappell Music Norway.

Mye papirarbeid

Øverland skryter av studentmiljøet på Lillehammer og hva de fikk til der. LIMPI (Lillehammer Institute of Music Production and Industries) er en privat høgskole med om lag 40 studieplasser.

– Det er artig å studere og jobbe med dem du møter der, sier han.

Øverland forteller at de ikke har hatt direkte kontakt med Tate McRae.

– På grunn av covid-19 har vi vært her i Norge hele tiden. Men vi har hatt mye kontakt med management og jurister rundt artisten. Det er mye papirarbeid knyttet til rettigheter og slikt, sier han.

Nicolay Øverland. Foto: PRIVAT

23-åringen fra Nesodden sier at planen er å dra til Los Angeles straks pandemien har lagt seg.

– Det at vi har fått navnene våre på denne utgivelsen er helt fantastisk, det åpner mange dører. Jeg drømmer om å produsere musikk for flere store navn, sier han.

La tennisracketen på hyllen

Øverland forteller at musikkinteressen kom mens han trente tennis. I et par sesonger var han regnet som en av Norges 20 beste.

Nicolay Øverland var lenge et av Norges store talenter i tennis. Foto: PRIVAT

– I en periode var det bare trening, mat og hvile. Da var musikk en måte å komme seg ut av rutinene på. Da jeg la karrieren på hyllen ville jeg bare satse på musikk, sier han.