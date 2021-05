HOPPET AV: Girl In Red. Foto: Bjørnar Konglevoll Bekkevard

Girl In Reds gamle skole skrøt av å ha henne: − Så pinlig

Artisten fikk ikke permisjon fra Westerdals for å turnere, og sluttet ved skolen. Derfor så hun rødt da de skrøt i sosiale medier av å ha henne som student – etter at karrieren tok av.

Marie Ulven (22) fra Horten, bedre kjent som Girl In Red, har for tiden internasjonal suksess med sitt bejublede debutalbum, etter allerede å ha fått mye oppmerksomhet for sitt virke de siste årene.

Men hun skal ha seg frabedt at hennes forhenværende studiested scorer PR-poeng på hennes bragder.

I et nylig intervju med det amerikanske musikknettstedet Stereogum forteller Ulven at det var en drøm for henne å komme inn på den kreativt og kunstnerisk orienterte høyskolen Westerdals.

Der jobbet hun med en bachelor i låtskriving og produksjon, parallelt med at karrieren som Girl In Red begynte å skyte fart.

– Ringte meg i månedsvis

Stereogum skriver at hun tidvis måtte takke nei til tilbud i musikkbransjen til fordel for studiene, og at hun stadig måtte be om utsatt frist på oppgaver.

Da hun ba om et friår for å kunne turnere, ble det imidlertid nei, angivelig fordi turnévirksomhet ikke var en gyldig årsak for å kunne ta permisjon. Ulven sluttet da ved skolen.

I 2019 tok karrieren av for alvor. I hjemlandet ble hun kåret til «Årets stjerneskudd» på Bylarm, hvor hun også fikk en halv million i stipend. Hun ble kåret til «Årets Urørt» av NRK, og fikk nominasjoner både av Spellemannprisen og P3 Gull.

– De drev og ringte meg i månedsvis etter at jeg vant noen norske priser. De prøvde å få meg tilbake. Det er så pinlig. Tenk deg å være den skolen, sier Ulven til Stereogum, angivelig akkompagnert av en god latter og en forsikring om at hun er glad hun sluttet.

– Etter at jeg vant Bylarm-stipendet postet de om meg på sine sosiale medier, om at jeg var studenten deres fortsatt. Noe jeg ikke var, jeg hadde sluttet for sånn tre måneder siden, sier Ulven til VG.

– Det synes jeg ikke var noe stas fordi det er jo feil, det er ikke korrekt. Så da kommenterte jeg på posten deres på Facebook, at jeg ikke var studenten deres lenges, at jeg hadde sluttet.

Westerdals skal da ha replisert at hun alltid kom til å være «deres Marie Ulven».

– Og da sa jeg ingenting. Men den kommentaren ble raskt slettet fra deres side, og alt de postet også.

Ikke en «vibe»

I Stereogum-intervjuet forteller Ulven at hun fikk mange tomler opp og meldinger fra fans som syntes det var «savage» – brutalt – av henne å respondere slik hun gjorde.

– Det er ganske «savage», ja! Men man må være litt «savage» om man skal være rockestjerne, sier Ulven til VG, og melder dette om forsøket på å ta ære for hennes karriere:

– Jeg synes ikke det er en «vibe» ass!

Kommunikasjonssjef Anette Johnsrud Larsåsen ved Høyskolen Kristiania, som tok over Westerdals i 2017, tar selvkritikk for hvordan forholdet mellom Girl In Red og Westerdals endte.

– Vi var veldig glad for at Marie valgte å videreutvikle seg på vårt bachelorprogram, og vi er lei for at våre retningslinjer ikke tillot at vi kunne innvilge henne permisjon fra studiene, sier hun.

– Vi ser at vi burde formulert oss annerledes i gratulasjonene etter at hun vant.