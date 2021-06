POPSTJERNE: Miley Cyrus, her på en motevisning i Hollywood i fjor. Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com / AFF

Miley Cyrus vant retten til å bruke eget navn

Etter en syv år lang rettskrangel har den amerikanske popstjernen (28) vunnet retten til å bruke navnet sitt som varemerke i Europa.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det avgjorde EU-domstolen onsdag, melder Reuters.

Dermed forkastet retten, som er den øverste instansen av Den europeiske unions domstol, en tidligere avgjørelse fra EUs patentstyre EUIPO, som til nå har begrenset Miley Cyrus’ mulighet til markedsføre seg som varemerke i Europa.

Helt siden 2014 har Cyrus kranglet om retten til å bruke navnet sitt på produkter, såkalt «merchandise», som mobildeksler, kalendere, spillutstyr og lignende.

Da Cyrus søkte EUs patentstyre formelt for syv år siden, viste det seg nemlig at et britisk selskap med tittelen Cyrus Trademarks Ltd allerede i 2010 hadde fått patent på navnet CYRUS. Selskapet satte dermed foten ned for en rekke av 28-åringens satsinger.

EUIPO, EU Intellectual Property Office, støttet nemlig i utgangspunktet Cyrus Trademarks Ltd, men nå har altså EU-domstolen kommet til motsatt konklusjon.

Domstolen mener at argumentene om at CYRUS og MILEY CYRUS kan forveksles, ikke holder, og at det heller ikke foreligger noen annen grunn til at popstjernen ikke skal få bruke navnet sitt som varemerke.

«Navnet det er søkt om, MILEY CYRUS, har en klar og tydelig språklig mening, som er relevant for offentligheten, siden det refererer til en offentlig person med internasjonal berømmelse, kjent for de fleste opplyste og observante mennesker», lyder det i domsslutningen.

