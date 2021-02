OK: Synne Vo synes det er helt OK å bli glemt i sin tolkning av Astrid S Foto: ROBIN BOEE

Nye låter uke 8: Nye tolkninger, gamle tolkninger og beats fra Mars

Hvem sa at ny og ukjent musikk ikke kan komme fra et TV-program lenger? En av ukens sterkeste låter beviser i alle fall det motsatte. Ellers er Astrid S tolket til norsk og et marskrater tolket som Kings of Convenience noe av det VG har lyttet til denne fredagen.

Av Tor Martin Bøe

Synne Vo – «De e OK um du glømme me»

«It’s Ok if You Forget Me» er et av de virkelig store øyeblikkene, om ikke selve Øyeblikket på Astrid S sitt debutalbum av fjoråret. Synne Vo gjorde først en kort tolkning på norsk på TikTok. Her er hele, ikke helt nedstrippet slik hitmusikk har en tendens til å være når den skal tolkes og *føles*. Vos lesjadialekt gjør det samme for denne som Chris Holsten og Frida Ånnevik gjør for «If the world was turning». Det er knappe to timers biltur fra Berkåk til Lesja. Avstanden mellom Astrid S og Synne Vo er med dette enda kortere.

Post Malone «Only Wanna Be With You»

Pokémon-konseptet runder 25 denne helgen. Post Malone sitt bidrag er denne tolkningen av Hootie & The Blowfish sin passe blide og joviale 1995-pop/rock/country-crossover. En låt som har bistått jubelscener i altfor mange nittitallsfilmer. Det beste man kan si om originalen er at den faktisk parafraserer Bob Dylan. Det beste man kan si om Post Malone sin versjon er at den er betraktelig bedre enn originalen. Og at den selvsagt bytter Miami Dolpins-referansen med Dallas Cowboys.

Depresno – «Church»

I slutten av neste uke starter NRK sitt artist-tolker-artist-program. I «Den neste» skal Sandviken-karen Bjarte dePresno Borthen bidra med sin forbilledlig mørke røst. Her bruker han sin sjelfylte stemme til noe tett på en nattlig utgave av Jarle Bernhoft. I en avansert Magnus Skylstad-produksjon, som kunne tatt i tøffere på refrenget. Som like fullt kler at den ikke gjør det. «I’m not a saint» hevder Borthen, men det er heller ingenting virkelig demonisk med dette.

Joel Corry, Raye, David Guetta – «Bed»

Apropos Astrid S, så er både hun og David Guetta en av de muligens noe optimistiske bookingene til sommerens Palmesus-festival. Om dét blir noe av kommer man garantert til å høre dette myke housesamarbeidet med «Head & Heart»-DJ Corry. Han gjør her sitt tredje samarbeid med Raye. Beaten er lett og fin, og lett forglemmelig. Teksten, «I’ve got a bed, but I’d rather be in yours» er muligens passe greit sjekketriks for dem som trenger slikt.

Niilas – «Perseverance»

«Perseverance» hevder å være den første låten som bruker lyden av Mars (som i planeten, ikke måneden). Selvsagt tar den navnet sitt fra den Mini Cooper-store roboten som nå turer rundt i et krater noen hundre millioner kilometer fra oss.

I bunnen kan bergenserens astromoniske elektronika her minne om Röyksopp sin vidunderlige remiks av Kings of Convenience sin «I Don’t Know What I Can Save You From». Som for øvrig var den første låten som brukte lyden av Sandviksfjellet i Bergen. Som jo for mange er minst like langt unna som Mars.

Bella Royale – «Frames»

Apropos Kings of Convenience. Dette er to brødre fra lenger oppe på kysten, nærmeste bestemt Molde. De er kanskje litt mer glad i voluminøs produksjon enn bergensduoen. Vokalharmoniene er vel så varme, mer i dragningen mot americana enn bossanova på denne rammefortellingen av en låt. «Frames» begynner fingerspillet brått og slutter nesten like plutselig. Det gjør ingenting når det som skjer inni mellom klinger så fint og lovende.

Hkeem – «Min»

Mer «musikk på TV»: Hkeem har vært ungdomsalibiet på «Hver Gang vi Møtes» denne vinteren. Abdulhakim Hassanes første låt av året er nydelig mild reggaeton, som nesten legger seg mot Admiral P. Med noen sentrale forskjeller. «Min» er noe så rørende som en hyllest til lillesøsteren, men bryter med forventningene til kjærlighetslåter på flere måter enn det. Det viktigste er at den turnerer budskapet sitt i nydelig moll.

Dinosaur Jr. «I Ran Away»

Endelig har vi kommet til det punktet i den musikalske verdenshistorien der Kurt Vile har satt seg i produsentstolen for å hjelpe trioen til J. Mascis. Resultatet er akustisk sjanglete bråkepoprock. Akkurat slik man alltid har tenkt at Dinosaur Jr. skal høres ut med Kurt Vile. Om har tenkt på det.

Zara Larsson – «Look What You’ve Done»

En knapp uke før hennes tredje album bidrar Zara Larsson med en ikke særlig inspirert tredjesingel. Det vil si – rytmen og bassen her er åpenbart sterkt inspirert. Da av disco, og særlig av Dua Lipas elegante omfavnelse av disco. Den napper til og med nesten tone for tone strykersoloen fra Gloria Gaynors «I Will Survive». For øvrig en låt som nettopp Dua Lipa hinter både smartere og mer subtilt til i «Don’t Stop Now».

Maria Petra – «Lonely»

Enda mer fjernsyn: Maria Petra Brandal snudde tre av fire mentorstoler og fikk stående applaus fra blant annet en strigråtende, rørt Matoma sist fredag. Nå seiler Horten-artisten sin «Lonely» opp som en av årets store ballader, og debuterer høyt på VG-lista denne uken. Selv om den selvsagt ble lansert, helt på egen hånd i fjor. Hvem sa at ny og ukjent musikk ikke kan komme fra et TV-program lenger?