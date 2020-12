SINGEL: Carola Häggkvist på Grammisgalan i Stockholm på nyåret. Foto: Christine Olsson/TT NYHETSBYRÅN

Carola tilbake på Tinder

Carola Häggkvist (53) ble kastet ut av sjekketjenesten, men er nå inne «i varmen» igjen.

Den svenske sangstjernen betrodde selv på Instagram nylig at hun var blitt kastet ut av Tinder, antagelig fordi sjekke-appen trodde noen ga seg ut for å være henne, og at det dermed var en falsk konto.

Nå forteller Carola til TV4s «Efter fem» at hun har fått kontoen opp igjen.

– Det er en lang historie, sier hun og forteller at hun fikk tilgang igjen søndag.

– Veldig spennende å hoppe inn i noe som dette, for det er jo første gangen for meg.

Fortsatt vet ikke Carola helt sikkert hvorfor den ble stengt i utgangspunktet, og hun ser ikke bort fra at hun selv kanskje gjorde noe feil i registreringen.

Carola har vært singel i et års tid, etter at det fem år lange forholdet til musikerkollega Jimmy Källqvist (49) tok slutt. De to er fortsatt nære venner og figurerer hyppig i hverandres sosiale medier.

Men Tinder er hun altså helt fersk på.

Artisten opprettet en konto nylig, på samme dag som hun egentlig skulle dratt i gang julekonserter, men som ble avlyst på gunn av corona-restriksjoner.

Men under ett døgn senere, og etter det hun omtaler som «timer med engasjement», fikk hun altså beskjed om at kontoen var stengt på grunn av «brudd på retningslinjene». Da hadde Carola allerede rukket å bli kontaktet av det hun beskriver som veldig interessante menn.

«Livet som kjendis. Ikke alltid fordeler», skrev hun på Instagram etter «nederlaget».

«Ganske guffen følelse», la hun til om det å bli kastet ut.

– Nål i høystakk

Nå er hun altså tilbake – og ved godt mot. Carola har flere venninner som har funnet lykken gjennom nett-dating.

Selv om hun sier det holder med bare én, dersom vedkommende er rett, liker schlager-dronningen å ha flere å velge mellom.

– Men det er jo litt som å lete etter nålen i høystakken, sier hun og spøker om at hun kanskje skal melde seg på «Bonde söker fru» – Sveriges svar på «Jakten på kjærligheten».

Den rette mannen må ifølge 53-åringen være snartenkt og kreativ, og han må kunne «danse i samme takt som henne».

– Man vil jo liksom ha «the real deal», og kanskje det skjer? Men det vet man jo aldri. Kanskje skjer det på en haug med rare måter man ikke har noen anelse om.

Carola mener at mange som kanskje ikke tør å ta kontakt i virkeligheten, vil våge det via en app. Hun rakk selv å teste ut en annen sjekkeapp i den tiden hun var utestengt.

Nylig ble det ti år lange ekteskapet (1990–2000) med norske Runar Søgaard (53) spaltestoff igjen i forbindelse med hans ferske selvbiografi. Denne utgivelsen har gjort et allerede betent forhold ytterligere anstrengt.