Oppfølgeralbumet til Taylor Swifts «Folklore» kommer natt til 11. desember. Foto: Jordan Strauss / Invision

Nytt overraskelsesalbum fra Taylor Swift: − Klarte ikke slutte å skrive

Det er bare måneder siden Taylor Swift plutselig slapp albumet «Folklore». I natt kommer det mer.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg er glad for å fortelle at mitt niende album, «Folklores» søsteralbum, kommer i natt, skriver Taylor Swift på Twitter.

Albumet heter «Evermore».

Popstjernen brukte store deler av nedstengingstiden på å skrive «Folklore» – et album som fikk terningkast fem av VGs anmelder.

Musikkanmeldelse Taylor Swift «Folklore»: Ut i skog og mark

Det var også et overraskelsesalbum. Dette skrev VGs anmelder om «Folklore».

«Dette er likevel noe helt annet. Elegante arrangementer og melodier som tar tid å ta inn over seg, i motsetning til den umiddelbare og pophookene Swift vi er vant til.»

Nå gjenstår det å se om neste album står til samme høye terningkast.

På Twitter skriver Swift utdypende om albumet «Evermore».

– For å si det tydelig klarte vi ikke slutte å skrive sanger. For å uttrykke det mer poetisk, det føltes som om vi sto på kanten av den dype skogen og hadde et valg: Å snu og gå tilbake eller å gå lenger inn i skogen til denne musikken. Vi valgte å vandre dypere inn, skriver hun.

Swift skriver videre at hun aldri har gjort noe lignende før.

– Tidligere har jeg alltid behandlet album som en engangsting, og gått over til å planlegge det neste etter at albumet ble gitt ut. Det var noe annet med «Folklore».

Hun elsket å forsvinne inn i disse imaginære og ikke-imaginære historiene.

– Jeg elsket måtene man ønsket velkommen drømmelandskapene, tragediene og de episke historiene om kjærlighet som man har mistet og funnet i livet sitt. Så jeg fortsatte å skrive dem.

Hun har laget disse sangene med en rekke mennesker, skriver hun. Nå ønsker hun noen nye og noen gamle venner velkommen til hennes musikalske kjøkkenbord.

les også Taylor Swifts musikkatalog – solgt igjen

Det er sjelden stille rundt Taylor Swift. I november bekreftet hun at musikkmogulen Scooter Braun hadde solgt rettighetene til hennes seks første album.

– Som dere vet har jeg det siste året aktivt forsøkt å gjenvinne rettighetene til musikkatalogen min, skrev Swift på Twitter.

Det var nemlig i 2019 Scooter Braun kjøpte plateselskapet «Big Machine Records». Det var Taylors gamle plateselskap, før hun byttet til «Universal Music Group». Med salget av plateselskapet fulgte Taylors seks første album, det hun selv kaller «sin musikkarv».

Dette forhindret henne i å eie en stor del av sin egen musikkatalog.

Denne gang skal Scooter Braun ha solgt rettighetene til musikkatalogen til et investeringsfond, skriver BBC.

Publisert: 10.12.20 kl. 14:43 Oppdatert: 10.12.20 kl. 14:55

Les også