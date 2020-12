STJERNEPAR: Justin og Hailey Bieber på et YouTube-arrangement i Los Angeles i januar i år. Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com / AFF

Justin Bieber langer ut mot kvinnelig fan

En kvinne som oppfordrer til aksjon mot Hailey Bieber (24), får passet påskrevet – og det til gagns.

For mindre enn 30 minutter siden

«Denne triste unnskyldningen av et menneske har nettopp gått ut i en video der hun bokstavelig talt angriper min kone ved å prøve å få andre til å si at mitt tidligere forhold var bedre», skriver Justin Bieber (26) på Insta-story.

I videoopptaket oppfordrer den ikke navngitte kvinnen alle til å skrive kommentarer under en direktesending Hailey har lovet å holde for å svare på spørsmål om seg og Justin.

– Vi må bombardere denne jævla dritten med ting som at Selena er bedre, sier den engasjerte kvinnen i selfievideoen, som Bieber nå viser frem til alle sine 152 millioner følgere på Instagram.

KLAR TALE: Justin Bieber postet dette natt til fredag norsk tid. Foto: Instagram

Det er ikke første gang Justin Bieber tar til motmæle i sosiale medier, men det er første gang han reposter en video av dette slaget.

Bieber skriver også at han velger å dele videoen for at folk skal skjønne hva han og kona må tåle på daglig basis.

«Det er ekstremt vanskelig å overse når mennesker som dette forsøker å mane til en mobbekampanje rettet mot det mennesket jeg elsker høyest i hele verden.»

De skriftlige hjertesukkene er etterfulgt av romantiske bilder av Bieber og kona.

Helt siden det ble kjent at Justin Bieber (26) var kjæreste med modellen Hailey Baldwin, som hun da het, har fansen utbrodert sine ambivalente følelser.

Ikke minst var det tungt for mange da Hailey og Justin giftet seg og dermed satte endelig punktum for det lange av-på-forholdet mellom Bieber og Selena Gomez (28).

Bakgrunn: Sagaen om Selena og Justin

I snart tre år har Hailey måttet tåle hard skyts fra mange som mener å vite at hun ikke er rett kvinne for Justin. Det er tungt å leve med.

– Justin vet at jeg har hatt veldig, veldig store vanskeligheter med mye av det folk sier, og måten folk trekker sammenligninger på. Måten de har fått meg til å føle meg som en dårligere kvinne, uttalte Hailey i Facebook-programmet «The Biebers on Watch» i vår.

– Sjokkerende usunt

Hailey har også delt ektemannens ferske utspill på sin Instastory. I en egen skriftlig post forklarer den berømte modellen at det er viktig for henne å beskytte seg selv.

«Det har nådd et nivå med sinne og hat som er sjokkerende usunt og trist», skriver hun og legger til at hun aldri noensinne ville ønsket for andre å bli behandlet på samme måte.

«Jeg ønsker den unge kvinnen i videoen alt godt», runder Hailey av med.

24-åringen har også tidligere forklart hvordan Instagram til tider gir henne angst.

Kjendisparet poster imidlertid hyppig bilder av hverandre i sosiale medier:

Publisert: 05.12.20 kl. 09:56

