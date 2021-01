IKON: Céline Dion, her på en motevisning i paris i 2019. Foto: Francois Mori / AP

Céline Dions ord til ektemannen fem år etter hans død

Popstjernen Céline Dion (52) uttrykker sin evige kjærlighet til René Angelil.

Publisert: Nå nettopp

Den fransk-kanadiske gullstrupen har ikke funnet kjærligheten på nytt etter at hun mistet managerektemannen i 2016. I hvert fall har hun aldri stått frem med noen ny flamme.

Husker du? Sånn svarte hun på romanseryktene

René Angelil døde av kreft, 73 år gammel, og Dion ble enke i en alder av 47 år.

Tilbakeblikk: Knust Dion fulgte ektemannen til graven

På femårsdagen for hans bortgang torsdag, reflekterer Dion over at det har gått «fem år allerede».

(Artikkelen fortsetter under posten)

«Ikke én dag passerer uten at vi tenker på deg», skriver hun på vegne av seg og parets tre sønner, René-Charles, Nelson og Eddy.

Sammen med minneordene har hun lagt ut et bilde av to hender som holder hverandre.

«Vi ber deg nå – mer enn noensinne – om å rettlede og beskytte oss, og fortsatt våke over oss. Vi ber om at lyset ditt skal skinne over hele verden, til alle som i dette øyeblikket står i en utrolig vanskelig tid».

2000: Céline Dion og René Angelil i Las Vegas for 20 år siden. Foto: Reuters

«Du er for alltid i våre liv og våre hjerter. Vi elsker deg», skriver Dion.

52-åringen har 4,6 millioner følgere på Instagram, og i skrivende stund har over 142.000 av disse har trykket «hjerte-like», mens nær 3000 har postet trøstekommentar.

Dion og Angelil giftet seg i 1994 – 14 år etter at de møttes for første gang. Dion var bare 12 år da hun ble presentert for 26 år eldre Angelil, som senere ble hennes manager og store kjærlighet.

Céline Dion i 2015: – Han vil dø i armene mine

Til Norge

Pop-ikonet tok pause etter ektemannens død, men var etter en tid tilbake på scenen i Las Vegas og i platestudio. I ilkhet med de fleste andre artister måtte hun skrinlegge forårets turné på grunn av coronapandemien.

Courage World Tour ble i stedet utsatt til i år. Går alt etter planen, står Dion på scenen i Telenor Arena i Bærum 10. og 11. juni. Sist Dion besøkte Norge, var i 1997.