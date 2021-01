FORELSKET: Den svenske artisten Zara Larsson har bekreftet hvem som er hennes kjæreste. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Zara Larsson avslører kjæreste

Zara Larsson (23) bekrefter at hun er blitt sammen med danseren Lamin Holmén (28).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi er «supersammen». Vi har vært sammen i ett år, sier hun til radiokanalen Mix Megapol.

Det var på kanalen at hun onsdag morgen bekreftet forholdet. Det skjedde etter at hun ble spurt om relasjonen til danseren, som er med i musikkvideoen til den nye låten «Talk about love».

– Det er ikke en hemmelighet, men jeg ville ikke at det skulle være fokuset fordi han er en profesjonell danser og han gjør en fantastisk jobb, sier artisten.

Det har vært rykter om at de har vært kjærester en stund, skriver Aftonbladet.

– Jeg er kjempeforelsket, sa Larsson til VG i august.

Da bekreftet hun at hun hadde funnet seg en ny flamme, etter bruddet den britiske modellen Brian Whittaker.

Artisten fortalte til VG at hun hadde blitt sammen med en kompis hun har kjent i flere år.

Opptrådte sammen

Lamin Holmén er en kjent danser i Sverige og har de siste årene danset i Melodifestival, svenske MGP.

I august danset de to sammen i TV-programmet «Late night concert» på TV4.

I intervjuet med radiokanalen Mix Megapol forteller Larsson at hun og den da «hemmelig» kjæresten har opptrådt sammen flere ganger.

Hun sier det har vært trygt å ha innspillinger sammen med han. Om musikkvideoen sier hun:

– Jeg ønsket at det skulle føles intimt og lidenskapelig, og det kom super-naturlig fordi jeg elsker han, sier Larsson og legger til:

– Vi hadde en fantastisk innspillingsdag, det var så behagelig når du kjenner noen så godt, at du kan være veldig trygg med den personen.

Lamin Holmén har danset bak flere kjente artister Sverige. Han var med på å representere Sverige i Eurovision Song Contest 2017 i Kiev da han danset med Robin Bengtsson i hitlåten «I can’t go on».