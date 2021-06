PRETTY IN PINK: Ed Sheeran begynte med ett å kjenne ettervirkningene av en hel natt med gaming. Foto: PROMO/WARNER MUSIC

Ukens låter: Ed Sheeran, Miley Cyrus og Sondre Justad

Miley covrer Metallica, Sheeran suger blod og en gammel hallik dras frem i lyset igjen – med katastrofale konsekvenser.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Ed Sheeran – «Bad Habits»

Ed Sheeran stiller med huggtenner og rosa dress i videoen til «Bad Habits», der den nybakte pappaen mimrer tilbake til en mer rocka livsstil. I så måte er selve låten påfallende tannløs, både lyrisk og musikalsk. Sheeran dypper riktignok tærne i det samme overfylte discobassenget som resten av popmusikken anno 2021 har søkt tilflukt i, men det er åpenbart at han har klimpret seg fram til denne låten på den samme kassegitaren som alltid. Ikke direkte dårlig, men det finnes for mange gode alternativer til å bruke tid på dette.

Sondre Justad – «Chill litt»

Tittelen høres kanskje ut som en Morgan Sulele-låt, men Lofotens store sønn holder seg heldigvis for god til blaserte betraktninger fra strandbaren. Snarere tvert imot: «Chill litt» befester 30-åringens posisjon som en empatisk motstemme til tidsåndens ofte destruktive jag – uten at det bikker over i snusfornuft eller selvrettferdighet. Melodien er flott, den nære og minimalistiske produksjonen likeså. Teksten er utstrakt hånd til alle som trenger å roe ned litt, på ulike måter og av ulike årsaker. Sånt blir det sommergull med sepiatoner av.

Miley Cyrus (og en drøss andre) – «Nothing Else Matters»

«The Black Album» feirer jaggu 30-årsjubileum i disse dager. Det skal markeres med en 53 låter lang hyllestplate i høst, der alle fra Jason Isbell til St. Vincent og Weezer bidrar. Og Miley Cyrus, som har fått med seg blant andre Elton John og Yo-Yo Ma på sin tolkning av denne balladeklassikeren. Cyrus synger virkelig dritten ut av låten, men er det nok til å redde den? Ikke helt. Det blir noe stivbeint og i overkant respektfullt over måten ensemblet angriper låten på. Men det er gøy å høre Sir Eltons karakteristiske pianotriller over dette materialet.

Lemaitre & Emelie Hollow – «Sparrow»

Mange samarbeid ender med at helheten oppleves mindre enn enkeltdelene. «Sparrow», på sin side, henter ut det beste av den LA-baserte Oslo-duoen Lemaitre og popstjerneskuddet Emelie Hollow. Der uttrykket til Ketil Jansen og Ulrik Lund tidvis blir for stivt for sitt eget beste og Hollows stemme noen ganger tenderer mot det oversukrede, klaffer mye på denne eskapistiske elektrofunk-øvelsen. En melodisk skruball eller to etterlyses imidlertid.

Unknown Mortal Orchestra – «Weekend Run»

Heisann. Det newzealandske bandet Unknown Mortal Orchestra har – med den over gjennomsnittlig kompetente multiinstrumentalisten Ruban Nielsen bak roret – servert herlig indierock som dunster av psykedelia og funk i over ti år nå. Den lengtende helgehymnen «Weekend Run» fremstår umiddelbart som en sommerhit verden ikke fortjener, med hørbare ekko av Todd Rundgren og Prince knadd ned til en minisymfoni i lommeformat. Vakrere blir det ikke.

Dimitri Vegas, Like Mike, Felix Jaehn & Nea – «Heard About Me»

Ukens obligatoriske runde til søppelfyllingen, i form av maltraktering av en minneverdig låt, står denne europeiske EDM-buketten for. Offeret er 50 Cents snart 20(!) år gamle hit «P.I.M.P.». Resultatet er nøyaktig like idéfattig og stupid som det umiddelbart virker som, med opp til flere vokaløyeblikk fra svenske Nea som kiler lattermusklene. Hva i alle dager har Fiddy gjort for å fortjene dette?

Kamasi Washington – «Sun Kissed Child»

Kamasi Washington er en smått kontroversiell fyr i jazzens mer puristiske kretser, men på sitt beste puster han nytt liv i den «kosmiske» delen av sjangeren – ikke som noen banebrytende solist eller visjonær låtskriver, men snarere som en samlende figur i skjæringspunktet mellom jazz, r & b og hiphop. Håpefulle og hymniske «Sun Kissed Child» byr på åtte minutter med temmelig ukomplisert lykke, løftet av inspirerte vokalinnhopp fra Patrice Quinn og Dwight Trible.