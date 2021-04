POPARTIST: Willow Smith er skuespillerdatter og har selv spilt i flere filmer. Men det er musikk hun satser på. Her på en motvisning i New York i 2019. Foto: Hahn Lionel/ABACA / ABACA

Willow Smith står frem som polyamorøs

Willow Smith (20) foretrekker å ha to kjærlighetsforhold samtidig.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

20-åringen letter på sløret i Facebook-showet «Red Table Talk» onsdag – i samtale med sin egen mor Jada Pinkett Smith (49) og mormor Adrienne «Gammy» Banfield-Norris (67).

Willow Camille Reign Smith, som hun opprinnelig heter, forteller der om sin polyamorøse livsstil, som mamma Jada i sendingen utdyper at innebærer å ha flere partnere samtidig.

– Med polyamori føler jeg at det grunnleggende er friheten til å kunne skape en modell for forhold som passer for deg, så man ikke bare innretter seg etter det monogame bare fordi alle andre rundt deg sier at det er det rette, sier Willow i sendingen – ifølge Los Angeles Times.

Hun opplyser rundt bordet at anerkjennelsen kom da hun begynte å gruble og gjøre research rundt hvordan hun selv kunne finne en struktur i kjærlighetslivet som hun kunne trives med.

Polyamorøs levemåte innebærer samtykke fra alle involverte parter.

BERØMT FAMILIE: Trey Smith, Jada Pinkett Smith, Willow Smith og Will Smith på en premiere i Hollywood i 2019. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Willow har landet på at to forhold er det som er naturlig for henne. Flere enn det ser hun ikke for seg blir aktuelt.

– Hovedgrunnen til skilsmisse er jo utroskap, forklarer musikeren – også kjent som datter til Hollywood-stjernen Will Smith (52).

Willows egne berømte foreldre har gjentatte ganger innviet omverdenen i sine ekteskapskriser. I fjor snakket de begge ut om da Jada var utro med en 21 år yngre mann.

I «Red Table Talk» spør Willow moren om hvordan hun reagerte da hun fikk vite at datteren var polyamorøs.

– Jeg forsto deg veldig godt. At du ønsker å legge opp livet ditt på en måte som gjør at du får det som du vil, så er det helt innafor – så lenge intensjonene er klare. Skjønner du hva jeg mener? svarer Jada.

Mormor Gammy innrømmer imidlertid at hun stiller seg litt tvilende, særlig der polyamori dreier seg om å ha flere seksuelle forhold gående på likt. Selv om 67-åringen er gift og skilt tre ganger, sier hun at hun foretrekker «de tradisjonelle rammene rundt ekteskap».

VG har tidligere omtalt de ulike formene for polyamori. Primærpartner handler om å ha én hovedpartner og en eller flere partnere i tillegg.

Solopoly er når en person som beholder mye autonomi, og i praksis kan leve et singelliv mye av tiden, men likevel åpent pleie flere seksuelle- eller kjærlighetsinteresser. Triade innebærer tre personer i et forhold, mens quad omfatter fire.

