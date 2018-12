POPKOMET: Ariana Grande, her på MET-gallaen i New York for noen måneder siden. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Ariana Grande forsvarer ekskjæresten mot mobbere

MUSIKK 2018-12-04T18:25:36Z

Ariana Grande (25) sier hun alltid vil føle kjærlighet for Pete Davidson (24), og ber mobberne tenke seg grundig om.

Publisert: 04.12.18 19:25

Forholdet mellom popprinsessen og «Saturday Night Live»-komikeren tok slutt for to måneder siden. Da hadde de vært et par i et halvt år – og også rukket å forlove seg.

Tilbakeblikk : Pete spådde at Ariana ville vrake ham

Selv om Davidson også tidligere har fått svært hard medfart i sosiale medier, tilspisset situasjonen seg etter at Grande opphevet forlovelsen, noe som skjedde i kjølvannet av at hennes ekskjæreste, Mac Miller, brått døde .

Pete Davidson om mobbingen etter bruddet : – Prøver å forstå

Kort etter at Davidson mandag snakket ut om hets og selvmordstanker på Instagram, kom også Grande på banen. Hun trygler fansen på Insta-story tirsdag om å være snillere med hverandre.

« Jeg er klar over at dere allerede vet det, men jeg føler for å minne tilhengerne mine på å være mer varsomme mot andre. Jeg snakker ikke om noe annet enn tilgivelse og positivitet », skriver verdensstjernen før hun går rett på sak.

« Jeg bryr meg svært mye om Pete og helsen hans. Jeg ber dere innstendig om å være vennligere mot andre – også på internett. Jeg har selv lært basert på erfaringer fra egne feil, så jeg forstår. Men dere vet virkelig ikke hva som egentlig rører seg rundt et annet menneske – uavhengig av hva de velger å uttrykke i sosiale medier, eller hvordan de opptrer i offentligheten », skriver Grande i posten, som er fanget opp av en rekke store medier.

Hun fortsetter med å si at hun alltid vil ha en uendelig kjærlighet for Davidson.

« Hvis dere har fått et annet inntrykk gjennom jobben min den siste tiden, så har dere misforstått totalt », runder hun – sammen med et hjertesymbol.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det har vært spekulert på om artistens nye låter peker på nettopp Davidson, deriblant «Thank u, Next», som hun selv har forklart handler om å finne kjærligheten til seg selv.

Grande har 137 millioner følgere på Instagram .

TMZ melder at Grande fjerner sin tatovering med kjærestens navn til fordel for en ny til minne om avdøde Mac Miller. Miller, som bare ble 26 år, var kjæreste med Grande i to år før de gikk hver til sitt på nyåret. Han døde av en overdose .

Husker du denne flausen som spredte seg på nettet? Se video under: