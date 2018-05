HEIER: Alexander er for lengst på plass og spreller i Lisboa. Trine Skei Grande skal følge ferden via TV-skjermen. Foto: NTB SCANPIX og FRODE HANSEN/VG

Trine Skei Grande lover å skaffe penger hvis Alexander Rybak vinner

Publisert: 09.05.18 20:29

Kulturministeren håper og tror at Norge håver inn seieren i Eurovision Song Contest i Lisboa.

Men skal det bli en realitet, må Alexander Rybak (31) først synge seg videre fra semifinale 2 torsdag – der han møter blant andre Sverige og Danmark. I tirsdagens semifinale var Island blant dem som røk rett ut .

I en munter videopost på Facebook snakker Grande direkte til Rybak:

– Hei, Alexander! Nå er vi veldig spent på jobben du skal gjøre, sier hun, før hun forteller at hun og veldig mange andre heier.

Hun fortsetter med å si at hun vet at Rybak er «elendig til å lage mat, men utrolig god til å lage musikk»:

– Jeg tror du virkelig skal klare å bryte noen barrierer for Norge og vinne, så får jeg ta jobben etterpå med å klare å finne penger til en skikkelig bra finale i Norge.

Et soleklart innlegg fra kulturministeren, altså, i de siste dagers debatt rundt hvorvidt en seier vil koste NRK altfor mye. Blant annet har kjendismanager Erland Bakke i en kommentar i Kampanje gått til angrep på Aftenposten, som han mener kritiserer en eventuell seier.

Kulturministeren ønsker i hvert fall en triumf i Portugal velkommen.

Hun sier i videohilsenen at hun vil takke Rybak for den han er som musiker.

– Jeg har fulgt deg siden du var liten. Du har sørget for at mange unger har et musikalsk ideal, som de kan strekke seg etter, men som også klarer å forklare at det å holde på med musikk, er gøy, men også mye jobb.

Kulturministeren runder av med å hylle Eurovision-stjernen for at han klarer å være popmusiker kombinert med klassisk musiker. Hun ønsker også danserne og koristen lykke til i dagene som kommer.

Bettingfavoritt

Israel har helt til nå tronet øverst på bettinglistene , men etter tirsdagens semifinale har Kypros med sitt brennhete, sexy show seilt opp i tet. Alexander Rybak, som lenge lå på 9. og 10. plass på listene, har de siste dagene plassert seg som nummer to .

