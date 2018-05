PÅ SCENEN: Alexander Rybak under oppkjøringene til kveldens semifinale. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Svenske aviser slakter Alexander Rybak før semifinalen

Publisert: 10.05.18 17:09

LISBOA (VG) Svenske aviser kaller Alexander Rybaks sang for «stygg» og showet for «fjollete».

Den svenske skribenten Anders Nunstedt er nådeløs mot Norges bidrag samme dag som Rybak (31) møter svenske Benjamin Ingrosso (20) i semifinalen i Portugal.

Nunstedt mener at låten i seg selv ikke er så ille, selv om han synes tittelen «That’s How You Write A Song» er i overkant «eplekjekk». Det er selve opptredenen, showet til Rybak, han har problemer med.

« Ubegripelig fjollete. Det blinker rødt i skallen », skriver han om Rybaks luftgitar, luftpiano, lufttrommer osv.

« Han er håpløs som r’n’b-dansende popstjerne, og den klamme fiolinsoloen er stressende». Det finnes selvsagt mange dårligere og mer kalkunmessige bidrag i årets Eurovision. Men mer tullete? Neppe», langer han ut.

Samtidig går ikke Expressen-reporteren av veien for å skryte på seg at Rybak « er noe av det svenskeste vi har » og ramser opp Rybaks mange svenskestunt de siste årene, som «Let’s Dance», «Så Ska Det Låta», «Allsång på Skansen» med flere.

« Riktignok sier de at han bor i Oslo og konkurrerer for Norge, men det er nok bare et tidsspørsmål før det forandrer seg », skriver Nunstedt.

En anelse eplekjekt selv, der altså.

Også Aftonbladet er sterkt kritisk til Norges håp. Reporter Markus Larsson skriver at « Norges stygge låt er større favoritt enn Ingrosso ».

Det stemmer at Norge er en større favoritt. Etter å ha ligget høyt oppe på bettinglisten i mange uker, har det svenske bidraget rast ned til sjetteplass, mens Rybaks låt har klatret fra 10. plass og opp til annenplass de siste dagene.

Aftonbladet, som også synes Rybaks låt er « stressende » og at « bare gitaren i seg selv er som en skrekkfilm », mener likevel at Norge og Sverige garantert synger seg videre.

VGs anmelder er mer sjenerøs mot svenskene. I sin rangering av alle kveldens låter , gir Tor Martin Bøe Sverige terningkast 5:

« Kunstnersønnen Ingrosso (moren er ikke ukjente Pernilla Wahlgren, fetteren spiller i Swedish House Mafia) har kommet videre med årets mest Justin-ete låt. Den er like deler Bieber og Timberlake. 20-åringen har en myk vokal som passer inn i den kontrollerte produksjonen, som til og med slår rundt seg med en vocoderbruk verden ikke har hørt siden Daft Punk », skriver han.

Bøe gir nye terningkast låt for låt i kveld, så følg med.

Alexander Rybak : Sliter med stemmen

MGP-general Stig Karlsen tar kritikken fra «söta bror» med humør:

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine av de svenske anmeldernes omtale av Alexander Rybak og Norge, sier han til VG.

– Med frykt for at vi ikke nøyer oss med å stjele medaljer fra Sverige i OL, men også i Eurovision Song Contest, så har de kanskje behov for å trykke oss litt ned? Nå er det ikke anmelderne, men folket og juryene som avgjør hvorvidt Norges bidrag er godt nok for finale og en god plassering lørdag. Vi, derimot, håper på finalefest med gode plasseringer for alle de nordiske landene, Sverige inkludert. Vi liker Benjamin og «Dance You Off», legger han til.

Israel har helt til nylig tronet øverst på bettinglistene , men etter tirsdagens semifinale har Kypros med sitt brennhete, sexy show seilt opp i tet.

Island ble slått ut tirsdag , mens Finland sang seg videre. Også Danmark skal i ilden i kveld.

