KRØSUSER: Det mest berømte paret i internasjonal musikk, Jay-Z og Beyoncé, kan se tilbake på et både rikt og innholdsrikt år. Foto: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jay-Z og Beyoncé sopte inn 2,1 milliarder

Superparet kan fremdeles brødfø familien.

Publisert: 26.10.18 16:25 Oppdatert: 26.10.18 17:24

Tidligere i måneden avsluttet ekteparet sin «On The Run II»-turné i Seattle, etter å ha startet et maratonhalvår med 48 stadionkonserter i Cardiff i juni. I løpet av disse månedene har showet blitt sett av hele 2,1 millioner mennesker og spilt inn 253 millioner dollar – 2,1 milliarder norske kroner.

Det er Billboard som rapporterer om eventyrtallene. Bare i London solgte Beyoncé og Jay-Z 125.000 billetter på to kvelder med en omsetning på 91,7 millioner norske kroner.

Den høyeste kveldsomsetningen kom likevel i Atlanta der det ble omsatt billetter for nær 118 millioner kroner.

«On The Run II» var – som navnet tilsier – en oppfølger av parets originale «On The Run»-turné i 2014. Denne var langt mer beskjeden i omfang – kun 21 konserter og med en omsetning på «bare» 917 millioner kroner.

Årets turné ble toppet med albumet «Everything Is Love» som Beyoncé og Jay-Z ga ut i samarbeid bare ti dager ut i turneen. I USA solgte den 123.000 plater allerede første uken, til tross for at den ble sluppet på en lørdagskveld.

Ifølge Billboard var det på forhånd spekulert i om det forhøyede antall konserter ville dra ned gjennomsnittet på omsetningen pr. konsertkveld, men også på dette punktet leverte årets turné bedre enn for fire år siden.

Det var arrangørgiganten Live Nation som sto bak årets suksessturné. Beyoncé og Jay-Z gjestet både Sverige og Danmark i sommer, men kom ikke til Norge denne gangen.

Beyoncé og Jay-Z giftet seg i 2008. De har tre barn sammen. Datteren Blue Ivy ble født i 2012, mens tvillingene Rumi (jente) og Sir (gutt), ble født sommeren 2017.