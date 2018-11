SLUTTER: Etter 30 år er det slutt for Tore Halvorsen i Ole Ivars. Foto: Roger Neumann

Ole Ivars-vokalisten til VG: - Jeg gikk rett og slett litt lei

MUSIKK 2018-11-05T17:30:13Z

Det sier Tore Halvorsen (69) som slutter i Ole Ivars etter over 30 år med gjengen. – Men vi er fortsatt verdens beste venner, sier Halvorsen til VG.

Publisert: 05.11.18 18:30

Det slo ned som en liten førjulsbombe i danseband-Norge da NTB mandag ettermiddag meldte at Tore Halvorsen skulle slutte i bandet.

– Når en mann som har vært med i 30 år og nettopp har fylt 69 vil slutte, da er det ingen grunn til å prøve å overtale, sier William Kristoffersen til NTB.

Overfor VG bekrefter Tore Halvorsen at 2018 blir det siste arbeidsåret hans i Ole Ivars.

– Den 1. januar 2019 er jeg fri. Da kan jeg dra til Gran Canaria og bli der i seks uker, om det er det jeg vil, sier Halvorsen til VG.

Erstatter bak mikrofonen i Ole Ivars blir Espen Hagen Olsen (33) med en fortid i dansebandet Sogns.

– Hvor lenge har du tenkt på dette?

– Nja, det har vel ligget i bakhodet i vel ett års tid. Når du begynner å grue deg for å gå på jobb, da må noe gjøres, sier han.

For det er nettopp dét som har blitt et lite problem den siste tiden; Tore Halvorsen har ikke hatt noen god følelse før han skal opp på scenen og underholde folk som frontfigur i Ole Ivars.

– Gruer man seg for å gå på jobb, blir det ikke riktig hverken for meg eller resten av Ole Ivars. Til tider har jeg vært så lei. Jeg har lyst til å bestemme litt mer over meg selv og tiden min. Stå mer på egne bein, sier han.

– Du ble hjerteoperert i fjor - har dette spilt inn i avgjørelsen din?

– Overhodet ikke. Jeg er friskere enn jeg noen gang har vært!

Halvorsen lufter også tanken på å gjøre flere ting på egen hånd - enten helt alene eller sammen med tynsetingen Helge Støholen.

– Jeg har jobbet endel utenom Ole Ivars de siste årene. Det er utrolig moro å reise rundt og spille og synge for eldre folk på eksempelvis sykehjem. Det er altså så givende å se hvordan de koser seg, sier Halvorsen.

Tirsdag morgen setter han seg på flyet til Gran Canaria for ti spillejobber i varmen.

– Badebuksa er pakka, skratter han.

– Er det med lettelse eller vemod du nå forlater Ole Ivars?

– Litt av begge deler, men aller mest er jeg nå letta over at jeg er en fri mann den 1. januar.

– For pensjonistlivet frister ikke?

– Nei, er du gal. Gjett om jeg fortsatt skal være aktiv!