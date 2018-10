MÅ PUNGE UT: Dagny. Foto: JOHANNA SIRING

Dagny har millioninntekt, men turnerer med underskudd

Popartisten har begynt å tjene bra med penger. Det kommer godt med når hun skal prøve å erobre nye territorier.

Tirsdag gikk Dagny Norvoll Sandvik (28) fra Tromsø på scenen i Dublin, og startet med det sin første europaturné, to år etter gjennombruddet med «Backbeat».

Hun turnerer sammen med den norske duoen Lemaitre, og spiller ni konserter i like mange europeiske storbyer.

I sommer har hun hatt sin største hit til nå, Seeb-samarbeidet «Drink About». Men 65 millioner Spotify-spillinger av den betyr ikke at hun bare kan valse over kontinentet og tjene seg rik.

VG har fått innsyn i turneens budsjett, som er beregnet til 386.900 kroner.

Den største utgiften er lønn til band og crew, på til sammen 125.900 kroner.

Av inntekter har Dagny honoraravtaler som sørger for 140.000 i kassen. I tillegg beregnes merch-salg til 15.000.

Resten av gildet betales med støtteordninger, og av Dagnys egen lomme. Norsk Kulturråd spytter i 80.000, Dagnys amerikanske plateselskap Republic bidrar med 40.000.

Dagnys turnébudsjett

Utgifter

Turnébuss: 76.000

Flybilletter: 9000

Lokaltransport: 11.000

Produksjon: 91.500

Administrative utgifter: 41.000

Honorar til band/crew: 125.900

Bookinghonorar: 17.500

Hotell: 5000

Uforutsette kostnader: 10.000

= sum 386.900

Inntekter

Konserthonorar: 140.000

Tilskudd fra Music Norway (ikke innvilget): 100.000

Tilskudd fra Norsk kulturråd: 80.000

Turnéstøtte fra Republic Records: 40.000

Merchandise-salg: 15.000

Egeninvestering: 11.900

= sum 386.900

Budsjettet er satt opp med 100.000 i støtte fra Music Norway, men fra dem måtte Dagny nøye seg med 40.000.

Dermed er hun 60.000 kroner i minus, på et budsjett som allerede tar høyde for 11.900 i egeninvestering fra hennes side.

– Turnering er dyrt, det er ingen hemmelighet det. Det koster å ha seks personer på veien i over to uker, sier Dagny til VG.

– Det er ikke alltid så mye å hente økonomisk. For arrangører er det jo også en risk å ta, å sette et ukjent navn på scenen.

Selger ut

Hjemme i Norge har Dagny jevnt og trutt avansert i konsertmarkedet; flere steder er det allerede utsolgt på norgesturneen hun skal ut på i februar og mars.

Ifølge Dagny ble fem av åtte konserter utsolgt da hun turnerte USA på vårparten.

Utenfor Norge og Storbritannia er europeisk mark mer upløyd for henne. Spillestedene hun besøker har kapasitet på mellom 250 og 1100 tilskuere.

– Det er tilbake til scratch på et vis. Her skal vi ut og møte folk for første gang. Jeg har alltid måttet jobbe for at det skal bli utsolgt. Og da må du av og til gjøre konsertene hvor det kommer to stykker.

Dagny er imidlertid ikke plaget med altfor mange slike konserter lenger, noe som har blitt synlig på lønnskontoen hennes.

Nord24/Nordlys har fått innsyn i skattetallene for 2017, og skriver at hennes skattbare inntekt for fjoråret er på litt over 1,1 millioner kroner. I 2016 var den på snaue 1,3 millioner.

– Det går overhodet ikke gæernt! Og det er jo noe å være glad for, etter alle årene med jobbing, at man begynner å tjene litt penger.

Dermed føler hun seg også rustet til å dekke turneen hun er på nå.

– Vi er heldigvis i en posisjon hvor vi kan trå til litt når det kommer en mulighet til å gjøre en europaturné. Man må tørre å tro på at det verdt investeringen, og ta den avgjørelsen.