Konsertanmeldelse: Kvelertak, Telenor Arena

Marius Asp

Publisert: 02.05.18 20:59 Oppdatert: 02.05.18 21:18

BÆRUM (VG) Kvelertoget går – stort sett – på skinner under oppvarming for Metallica på hjemmebane.

At Kvelertak er Norges mest vitale rockeband akkurat nå – og muligens gjennom tidene – synes så opplagt at det egentlig føles gørrkjedelig å gjenta det.

Men: Å pumpe liv i et såpass utfordrende lokale som betongklossen Telenor Arena, foran titusenvis av mennesker som har løst billett for å se og høre et annet band, er et oppdrag som krever sin, eh, skostørrelse.

Og i starten går det regelrett trått. Noe av skylden må et stillestående publikum ta på seg, men mer prekært: Lyden er grautete og upresis, og skarptrommelyden glimrer med sitt fravær.

Blodtørstig allsang

Ting tar seg opp med eviggrønne «Mjød» og den uvanlig herlige pastellpastisjen «1985», der lydgudene en stakket stund bestemmer seg for å jobbe med bandet og ikke mot dem.

Derfra og ut er sekstettens innsats på scenen upåklagelig, og særlig «Blodtørst» belønnes med entusiasme og allsang fra en arena som gradvis begynner å fylles opp.

At detaljer og finesser sporadisk går tapt underveis, er en ting. At den karismatiske og ustoppelige vokalisten Erlend Hjelvik tidvis sliter med å holde hodet over den soniske vannskorpa, er noe annet og hakket mer alvorlig.

Dette er elementer utenfor bandets kontroll. Men Kvelertak nytes uansett aller best som hovedrett – fortrinnsvis servert fra en tettpakket og noenlunde intim klubbscene.

