BEGRAVES I HJEMBYGDA: Lørdag ble det kjent at den folkekjære artisten skal begraves i hjembygda Järvsö kirke 28. mai. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Slik tar Lill-Babs det siste farvel

Publisert: 29.04.18 21:16

Lørdag ble det kjent at Lill-Babs skal begraves 28. mai i Järvsö kirke i hennes hjembygd. Samtidig inviterer døtrene til en minnegudstjeneste for allmennheten i Storkyrkan i Stockholm dagen før.

«Vår elskede mamma, mormor, gammelmormor, søster, svigermor, moster, faster har etterlatt oss i stor sorg og savn etter kort tids sykdom», heter det i teksten til dødsannonsen som først ble omtalt i Hela Hälsingland.

På begravelsesbyråets hjemmeside er det også anledning for publikum til å skrive en siste hilsen til Lill-Babs. Senere har også Expressen omtalt denne saken og forteller at minnegudstjenesten i Stockholm sammenfaller med morsdag i Sverige. I dødsannonsen siteres også teksten til Jill Johnsons låt «Kärleken är».

Barbro «Lill-Babs» Svensson døde 3. april og ble 80 år gammel. 5. mars ble artisten lagt inn på sykehus for akutt hjertesvikt. Der oppdaget legene at hun led av en akutt og ondartet form for kreft.

– Vår kjære mor, søster, bestemor, oldemor og tante har nå gått bort fredelig etter kort tids sykdom. Hennes hjerte har slått mange vakre slag for publikum, familie, kolleger og venner, men nå får det hvile, skrev datteren Kristin Kaspersen på Instagram

Hun nevnte også hjertesvikten og den ondartede kreften som brått rammet moren.

– En kombinasjon som var for tøff for vår ellers sta og sterke mamma. Familien har vært rundt mor hver dag siden hun kom til sykehuset, og hun døde fredelig i morges. Nå hviler hennes sjel hos mamma Brita. Nå trenger vi i familien tid til å sørge, og ber om at det respekteres, skrev hun.

Barbro Svensson fylte 80 år 9. mars. Men på grunn av hjertesvikt og sykehusinnleggelse ble den planlagte bursdagsfesten kansellert.

Lill-Babs ble født i Järvsö i 1938 og har siden 50-tallet vært en av Sveriges mest elskede artister. Også her i Norge har hun vært svært populær. Etter å ha sunget i radioprogrammet «Morgonkvisten» i 1954 ble hun oppdaget av musikkprofil og sin første manager, Simon Brehm, som for alvor hjalp henne til å få fart på karrieren i Stockholm.

Fem år senere fikk hun sitt store folkelige gjennombrudd med «Är du kär i mig ännu Claes-Göran?».

Artistnavnet fikk hun også av Simon Brehm. Ifølge Wikipedia var navnet koblet til den den gang mer kjente svenske sangeren Alice Babs. Lill-Babs ga ut sin første plate i 1954.

I 1961 vant hun den svenske Melodifestivalen, Sveriges versjon av Melodi Grand Prix.

Hun har gitt ut 16 album, den siste i 2005: «Här är jag».