KLAR FOR SØRLANDET: Migos, her på en fest før Superbowl i Minneapolis 1. februar.

Rapsensasjon til Palmesus

Publisert: 06.02.18 10:00

MUSIKK 2018-02-06T09:00:00Z

Migos imponerte på Øya i fjor. Nå kommer de tilbake til Norge og tar turen til sørlandet.

Rapgruppen fra Georgia i USA, som VGs anmelder omtalte som «med god margin den største kontemporære rapgrupppen i verden akkurat nå» i august i fjor, kommer tilbake til landet.

De skal spille på festivalen Palmesus i Kristiansand 6. og 7.juli. Gruppen har nettopp sluppet albumet ”Culture II”.

Festivalen feirer ti år i år, og festivalsjef Leif Fosselie var Migos et førstevalg.

– Migos er trolig den mest aktuelle gruppen uansett sjanger akkurat nå, og det at vi klarte å booke dem synes jeg er fantastisk motiverende men også bekreftende på den posisjonen vi etter hvert har opparbeidet oss.

VGs anmelder Sandeep Singh, mannen bak de rosende ord etter konserten på Øya-festivalen er enig i at Migos er den største og mest innflytelsesrike rapgruppen akkurat nå.

– Det er ikke uten grunn at all denne rappingen i trioler som alle rappere gjør om dagen, gjerne omtales som «Migos»-flow. Trioen sørget for en buldrende og ekstrem fest på Øyafestivalen i fjor, med kompleks bruk av autotune jeg ikke har sett maken til før, sier Singh.

– Dette er en strålende booking, kanskje mest for det yngre og mer urbanvante publikummet, mens de som er fremmede for musikken kanskje vil lure på hva i helvete det er som foregår på scenen.