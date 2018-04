VETERANER: Foran f.v. Frode Viken, Eivind Berre og Bjarne Brøndbo. Bak f.v. Bård Jørgen Iversen, Arnt Egil Rånes og Eskil Brøndbo i 2005. Foto: Thor Nielsen

Bjarne Brøndbo i sorg over D.D.E.-vennens død: – Uvirkelig

Publisert: 01.04.18 15:49 Oppdatert: 01.04.18 17:16

Bjarne Brøndbo forteller at D.D.E.-gitarist og låtskriver Frode Viken var optimist og ved godt mot helt til det siste.

I går fikk bandkollegene og D. D. E-fansen den triste nyheten om at Frode Viken er død – bare 63 år gammel. Siden 2012 har Viken slitt med tilbakevendende kreft i halsen.

Bjarne Brøndbo, som befinner seg på påskeferie på Grong, forteller til VG dagen derpå at selv om det ikke var et helt utenkelig utfall, så er det likevel utenkelig når realiteten slår inn.

– Han har jo slitt med helsen, og de siste par ukene var det forverring. Det gikk opp og ned. Men vi hadde håp om at det skulle gå bra. I går fikk vi kontrabeskjeden om at Frode dessverre var avgått ved døden. Det er uvirkelig, forteller en sorgtynget D.D.E.-vokalist.

Brøndbo forklarer man uansett omstendigheter aldri kan være helt forberedt på å miste en av sine nære.

– Nei, det er umulig. Vi opptrådte sammen senest 2. og 3. mars – i Bergen og Narvik. Altså bare en måned siden. Men vi merket da at det var tøft for Frode, både reisemessig og det å stå på scenen.

Viken etterlater seg kona, barn og barnebarn.

– Det er klart jeg har mange tanker nå. I den aller første sorgfasen går de jo til Frodes kone Hilde, som er blitt enke. Hun og familien er i fokus. Men savnet er stort – både av Frode som menneske og som fagperson. Han var en sinnssyk bra kollega.

Dagen før han døde, fylte Viken 63 år.

– Da vet jeg at familien var sammen med ham og feiret. Frode var i godt humør og optimistisk, sier Brøndbo.

Viken skrev så godt som alle melodiene til D.D.E. og om lag halvparten av alle tekstene.

– Uten Frode hadde D.D.E. ikke hadde de låtene vi har, og mest sannsynlig ikke hatt samme karriere. «Rompa mi», «Vinsjan på kaia», «Det går likar no», «Rai Rai», «E6» og «Det fine vi hadd’ sammen» – dette er jo sanger som åtte av ti nordmenn kan synge deler av, sier Brøndbo.

Brøndbo beskriver vennen og kollegaen som en «sammensatt kunstnersjel, som kanskje var akkurat sånn han var for å få til det han fikk til».

– Frode var den du kunne flire høyest av. Han var D.D.E.s klovn. Det var ingren som jeg var så eitrende forbanna på som han heller. Em hedersmann er en bra tittel. D.D.E. har mistet en bandkollega, men Norge har mistet en av sine aller beste låtskrivere gjennom de siste to tiårene.

Hvordan det blir med låtskrivingen fremover nå, vet han ikke. Men D.D.E. skal bestå.

– D.D.E. skal fortsette i en eller annen form. Vi skal gjennomføre. Men vi mangler jo låtskriveren vår. Han var nesten eneleverandør av musikk og tekster. Frode etterlater seg en sangskatt av dimensjoner, som vi har vært så heldig å få forme i D.D.E.-universet. Det er det vi lever av, og som så veldig mange i Norge setter pris på. Det skal vi prøve å forvalte på aller, aller beste måte.

Når begravelsen finner sted, er ikke bestemt.

– Nå begynner fasen med å komme seg gjennom de nærmeste dagene. Så skal vi få gjennomført en begravelse på den måten familien vil at den skal foregå. Vi fem som er igjen i D. D. E, skal møtes på tirsdag og legge planer. I påsken har vi jo vært spredt på hver vår kant, sier Brøndbo.

Tøff behandling

Høsten for snart seks år siden merket Frode Viken en kløe i halsen. Nesten et år senere skulle det vise seg at kløen skyldtes en ondartet kreftsvulst. Siden har han vært gjennom omfattende stråling og cellegiftbehandling – og komplikasjoner som følge av det.

– Jeg er ikke i stand til å komponere. Det er et altoppslukende regime på mat og medisinering. Legen har skissert at jeg ikke vil være i full jobb før tidligst til høsten. Og jeg velger vel egentlig å tillate meg å være syk, uttalte Viken til Adresseavisen i 2014.

I 2015 sto Viken igjen på scenen med bandkollegene, for første gang på halvannet år. Men sykdommen blusset opp igjen.

Sønnen Daniel Viken (38) har de siste par årene vikariert for sin far som gitarist i bandet .

Viken, som ble født i Namsos i 1955, har bakgrunn også fra flere andre band, blant annet Prudence.

D.D.E. så dagens lys i Namsos i 1992 og har siden etablert seg som et av Norges mest populære og hyppigst turnerende band. De fikk prisen for «Årets Spellemann» i 1996. I fjor markerte de 25-årsjubileum med turné som rundet av med storkonsert i Oslo Spektrum . Da var Frode Viken med.

