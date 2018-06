Julie Bergan før VG-Lista-showet: – Er forelsket

Publisert: 22.06.18 19:11 Oppdatert: 22.06.18 19:48

MUSIKK 2018-06-22T17:11:55Z

RÅDHUSPLASSEN, OSLO (VG) Julie Bergan røpet nyhet på rød løper.

VG sender hele showet direkte fra kl 19.40, og VGTVs programleder Morten Hegseth fulgte kjendisene live på rød løper i forkant.

Hemmelig forelsket

Julie Bergan skal opptre for fjerde gang. I fjor var hun i tillegg programleder .

– Det er helt unikt. Fantastisk publikum, sa hun til VGTV.

Sangeren røpet for øvrig at hun har en spesiell mann i kikkerten, men nektet å røpe overfor Morten hegseth hvem den utkårede er.

– Jeg er forelsket, sa hun.

«Sommerkroppen»-artist Mads Hansen skal for aller første gang stå på en scene under VG-Lista-showet i kveld og innrømmer at han er nervøs.

– Jeg er spent og har dårlig matlyst, sa Mads Hansen til Hegseth 40 minutter før showstart. Jeg har aldri stått på en scene før noen gang, sa den tidligere Mjøndalen-spilleren.

– Blir avslørt

Han håper likevel at han skal klare å nyte opplevelsen. Det er fra før av klart at det blir playback .

– Dette er nok den eneste gangen jeg kommer til å stå på en scene i en sånn sammenheng. Jeg skal inn og gjøre min greie og ut igjen i sommer. Jo mer jeg gjør, jo mer blir jeg avslørt. Jeg kan ikke en dritt om dette, sa Hansen og la til at han håpet at folk vil synge med.

Hansen må imdlertid leve med nervene en stund til, for han er den aller siste artisten som skal på scenen. Han har dermed æren av å runde av hele showet.

Den pensjonerte fotballspilleren føk rett til topps på VG-lista og strømmetjenestene med hitlåten «Sommerkroppen», der han harselerer med folk som legger seg under kniven for å se bedre ut.

1 av 8 Mads Hansen klar for show. Frode Hansen



















1 av 8 Mads Hansen klar for show. Frode Hansen

Rådhusplassen i Oslo er fylt opp av spente publikummere for det som er Skandinavias største gratiskonsert. På det meste har VG-Lista-showet i Oslo lokket 100.000 tilskuere .

Oppholdsvær, og til og med solgløtt, er det også i skrivende stund. Blant trekkplastrene er Alan Walker, Julie Bergan, Admiral P, Sondre Justad, Katastrofe, Jess Glyne, Seeb, Stargate, Tomine Harket, Mads Hansen, Dagny og Vidar Villa.

Dagny og trioen Seeb , som har internasjonal berømmelse, var de første til å opptre – med to låter. Før showet startet, skrøt de av samarbeidet med hverandre, deriblant turné i new York.

– Å turnere er det beste jeg gjør, og det å jobbe med Seeb er kjempefint, sa Dagny til VGTV.

– Å stå på VG-Lista-showet er et adrenalinkick, sa popstjernen, som også opptrådte i fjor.

Sondre Justad innrømmet overfor Hegseth at han blir svett etter første låt hver gang han opptrer.

– Men jeg har et par overraskelser på lur, sa artisten, som sto frem som bifil i mars .

– Jeg mener at folk må pushe seg selv for å være mer ærlig, så da er det viktig at jeg pusher meg selv også, sa artisten til VGTV på rød løper i kveld.

Programledere er NRKs Christine Dancke og VGTVs Vegard Harm .

– Jeg er så stolt av Vegard! sprudlet Hegseth, Harms «Panelet»-makker, på VGTV før show-start.

Harm selv var litt «på tuppa».

– Jeg har en sånn bunke med ting som jeg skal si. Gode Gud, sa han til Hegseth og røpet at siste manusendring ble gjort i natt, og at han våknet av en pling på telefonen.

– Nå er jeg redd for at jeg har glemt alt jeg skal si.

For Dancke er det fjerde gang hun leder showet.

– Jeg ble dritglad da jeg hørte at jeg skulle jobbe med Vegard i år, sa hun og røpet at Harm også skal opptre med et enn så lenge hemmelig nummer.

VG oppdaterer i tillegg fra backstage og underveis i showet i sosiale medier. VG-Listas Instagram-konto oppdateres forløpende, og du kan følge Snapchat-reporter akam1k3, som blant annet er fast fotograf for Karpe Diem, på kontoen «VGListaTopp20».

Også NRK sender hele showet. Sendingen går også i reprise i morgen kl. 19.30.

Årets VG-Liste-show er det 20. i rekken , mens selve VG-lista har eksistert i 60 år.

VG-LISTA BESØKER OGSÅ DISSE BYENE Bergen 4. juli: Mads Hansen Ezzari Chris Abolade Temur Vidar Villa Ruben Isac Elliott og SJUR Tromsø 11. juli: Ezzari Katastrofe Chris Abolade Temur Vidar Villa Ruben Trondheim 18. juli: Mads Hansen Chris Abolade Temur Vidar Villa Ruben