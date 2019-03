FÅR SKRYT: Sigrid. Foto: JANNE MØLLER-HANSEN

Jubel for Sigrid Solbakk Raabes debutalbum

22-åringens plate «Sucker Punch» får mye skryt av britiske medier i forkant av utgivelsen.

Fredag slipper ålesundjenta albumet, som åpenbart er etterlengtet – etter mengden anmeldelser i forkant å dømme.

Responsen i britiske medier er jevnt over svært god.

Størst jubel i skrivende stund får Sigrid fra musikkmagasinet The Line Of Best Fit, som gir toppkarakteren 10. De utroper «Sucker Punch» til ukens beste album, og kaller det «en nær perfekt pop-triumf».

– Sigrid er en regelrett gave til popmusikken, konstaterer kritikeren.

The Irish Times var først ute med å anmelde platen, halvannen uke tilbake. Der lander karakteren på 4 av 5, med beskjed om at «reisen til verdensherredømme starter her».

Storavisen The Times gir samme dom og synes platen er «dynamitt». Daily Mail likeså, i papirutgaven, hvor de beskriver Sigrid som motgiften til overfladisk pop.

En av de største

4 av 5 får Sigrid også fra de gamle musikkmagasinene NME og Q. Førstnevnte applauderer at albumet viser mer av Sigrids røffe side. Sistnevnte kaller «Sucker Punch» lovende, om enn ikke så vågal.

Indiemagasinet DIY nøyer seg med 3,5 av 5, dog uten å påpeke noe negativt ved albumet.

– Nesten hver låt er en potensiell radiohit, skriver anmelderen.

Loud And Quiet gir 8 av 10, og spår at «Sucker Punch» blir en av de største popplatene i Storbritannia i 2019.

Gigwise spanderer 7 av 10, og påpeker at albumet kommer lovlig sent, to år etter gjennombruddshiten «Don’t Kill My Vibe». De synes platen fremhever Sigrids betydelige kvaliteter som vokalist.

Sigrid får ros for tekstene i de fleste anmeldelsene, ikke minst for sine observasjoner rundt kjærlighet, av typen «Hey, it’s alright if we don’t end up together, because you’re mine right now».

Elsker det selv

VG snakket med artisten i forkant av strømmen av anmeldelser. Da var hun usikker, men også håpefull, med tanke på mottagelsen.

– Det viktigste er at jeg selv elsker det jeg har laget, sier Sigrid.

– Jeg har skrevet og arrangert alle låtene, sammen med andre folk, og er superfornøyd med hvordan det har blitt.

Sigrid har også fått en gylden mulighet til å promotere debutalbumet i Storbritannia.

Torsdag legger hun ut på en over to uker lang turné som oppvarmingsartist for det britiske stjerneskuddet George Ezra. Over halvparten av konsertene er utsolgt, og det er snakk om store spillesteder, som O2 Arena i London.

– Vi får spilt platen for et veldig stort publikum, og gleder oss masse, sier Sigrid.