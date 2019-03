DØD: Terje Nilsen. Foto: Stig B. Hansen/Aftenposten

Visesanger Terje Nilsen er død

Ble 67 år gammel.

Det er Bodø.nu som melder om dødsfallet. Nilsen ble funnet død i sin leilighet onsdag morgen, ifølge NRK.

– Trist, veldig trist. En av de beste av oss har gått av vakt, skriver Bjørn Eidsvåg på Facebook.

Trubaduren og poeten slo gjennom med sangen «Mjelle» i 1977. Han er også kjent for viser som «Blå ballade», «Sommernatt», «Sånn», «Jorda» og «Far sin hatt».

Nilsen ble født i Svolvær 1951, og har gitt ut 16 album. Hans uttrykk har stått spesielt sterkt i Nord-Norge.

– Jeg synes egentlig begrepet «visesanger» er ganske begrensende for Terje Nilsen. Han var en mye råere type, og mer allsidig og egenrådig enn de man normalt forbinder med denne merkelappen, sier musikkjournalist Egon Holstad i avisen iTromsø.

– Ord som «bauta» og «legende» misbrukes ofte når kjente folk dør. I tilfellet Nilsen føles derimot ordene helt naturlige. Fordi han var det. Dette er en trist nyhet for både Norge og Nord-Norge, og spesielt for Bodø by.

Gjennom karrieren ble Nilsen blant annet tildelt Spellemannpris, Blixprisen, Bodø bys kulturpris, Gammlengprisen og Alf Prøysens Ærespris.

I 2002 ble han gjort kjent for et yngre publikum via sangen «Pøbla», signert hip hop-duoen Tungtvann, hvor Nilsens dype røst figurerte prominent.

Nilsen medvirket også på soloalbumet «Glasshuset Morgengry» fra Tungtvann-rapper Jørgen «Joddski» Nordeng, som ble sluppet så sent som sist fredag.

I 2018-dokumentaren «Alt e såre vel» fortalte artisten at han hadde slitt med alkohol i en periode.

Etter en lengre pause fra musikken kom han sterkt tilbake med albumet «Nye låta» i 2016, noe som også ga ham et comeback på konsertfronten.