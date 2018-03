SMINKEFRI: Hanne Sørvaag viser en ny og «naken» side. Foto: MONA NORDØY

Hanne Sørvaag: – Har hatt en tøff periode

Publisert: 14.03.18 00:01

2018-03-13

Hanne Sørvaag (38) valgte å grave i fortrengte minner. Det blir det selvsagt musikk av.

I sitt aller første blogginnlegg på over et år betror Hanne Sørvaag – om enn litt kryptisk – at hun har lagt en tung og vanskelig prosess bak seg.

« (...) For det så mørkt ut en stund der, jeg må si det. Når en begynner å miste håpet om at det noen gang skal lysne, kjenner en også litt på om det synger på siste verset» , skriver Sørvaag på bloggen .

Det er karrieren hun sikter til, forklarer hun til VG. De siste par årene har nemlig ikke alt gått som smurt for popstjernen. Samarbeidsavtaler har havarert, og Sørvaag endte opp ganske motløs.

– Mange ting skar seg, og på ett tidspunkt ble det mye bråk rundt meg. Det er ikke alle som har gode intensjoner, så jeg har hatt en tøff periode, forteller 38-åringen.

– Plutselig satt jeg i konflikter og forhandlinger på alle hold, med folk jeg hadde jobbet med i mange år. Men jeg er jo litt åndelig, så jeg tror at man noen ganger blir dyttet inn i problematiske situasjoner fordi man skal skifte retning. Likevel – da det sto på som verst, var det veldig tungt.

Sørvaag «rømte» til USA i 2016 , bare for å fnne ut etter ganske kort tid at det faktisk er hjemme i Norge hun hører hjemme.

– Jeg reiste til New York for å komme meg bort. Planen var å satse for fullt i USA, og jeg skaffet meg artistvisum.

Da hun satte seg ned for å skrive låter, tok imidlertid prosessen en ny retning. Sørvaag endte opp med å fordype seg i temaer hun tidligere ikke hadde turt å dykke ned i.

– Plutselig satt jeg og skrev låter på norsk, forteller artisten, som tidligere kun har gitt ut engelskspråklige album.

I tillegg var temaene i tekstene enda ærligere enn normalt.

– Vanligivs har jeg skrevet mest om mellommenneskelige forhold, gjerne romantisk kjærlighet. Nå kom det plutselig andre ting.

– Som hva da?

– Familieting, oppvekst... Som da foreldrene mine gikk fra hverandre. Jeg var fire år. Altså de store tingene, som det har vært skummelt å gå inn i tidligere. Kanskje var jeg blitt modigere.

Om bruddet mellom foreldrene forteller Sørvaag:

– Jeg har et minne om et bilde av min mor, far, søster og meg selv, der det ser ut som vi er en enhet som hører sammen. Min opplevelse var likevel at vi var to enheter på hver sin kant av jorden.

Følelser rundt de gamle, såre minnene kom til overflaten da hun satte seg ned for å skrive.

– Kanskje skjedde det fordi jeg var i en prosess hvor jeg måtte ta tak i ting. Jeg skrev meg rett og slett ut av alt som hadde ligget der og vært vanskelig og udefinerbart.

At låtene nå kom på morsmålet, tok Sørvaag som et signal på at hun kanskje ikke skulle være i USA likevel. Nå er hun derfor hjemme for å bli.

– Jeg forstår ikke hvorfor jeg ikke har sunget på norsk før. Mine forbilder sang på engelsk, så jeg dro til Nashville for å skrive. Jeg visste altså ikke at jeg hadde dette i meg, sier Sørvaag, som synger på Stavanger-dialekt på hele den kommende plata.

Sangeren brettet ut mye av livets opp- og nedturer i «Hver gang vi møtes» i fjor .

– Jeg fikk så god respons på de norske låtene jeg fremførte der, så kanskje er det nye albumet en naturlig forlengelse av det. Jeg går enda mer i dypet, og låtene er mye mer personlig enn før.

38-åringen bryr seg ikke lenger like mye om hva publikum mener. Nå er det viktigst at hun selv er fornøyd.

– Det er en rar følelse å kjenne på.

Sørvaag har opp gjennom årene fått mye fokus på singeltilværelsen. Ulykkelig kjærlighet har ogås vært hyppig tema i låtene. Hun streifer naturligvis innom kjærlighet også nå.

– Det smyger seg litt inn, for det er fremdeles det mest mystiske emnet. Jeg føler jo at jeg ikke har fått helt taket på det ennå, smiler Sørvaag og legger til at «kjærlighet ble vanskeligere enn hun hadde trodd», og at hun ofte ikke blir sett for den hun egentlig er.

– Kanskje er det rollen min som kompliserer litt. Derfor kommer det også denne gangen låter om lengsel og om kjærligheten som lever inni en selv om et forhold tar slutt. Låter om den man aldri fikk, men fortsatt tenker på.

Første singel kommer i april, mens resten av plata slippes til høsten. Som et ledd i prosessen med å fremstå enda mer «naken» og ærlig, har Sørvaag postet usminkede bilder på bloggen.

– Siden plata er usminket, passer det.