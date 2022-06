NYGIFT: Samantha Fox og Linda Olsen har formalisert forholdet. Her i bryllupet i London lørdag.

Samantha Fox og norske Linda Olsen har giftet seg

Både Elisabeth Andreassen og Hanne Krogh opptrådte da 80-tallsikonet Samantha Fox ble smidd i hymens lenker med sin norske kjæreste i London i helgen.

Samantha Fox (56) og Linda Olsen (47) ga hverandre sitt ja på King’s Oak Hotel i London lørdag.

Fox bar hvit brudekjole dekorert med smykkestener, mens Olsen var iført kremhvit brudekjole. Begge hadde slør på hodet.

BRUDEKJOLER: Begge brudene bar hvitt.

Brudeparet hadde flere musikalske innslag i bryllupet.

Nevnte Bobbysocks, altså Elisabeth Andreassen (64) og Hanne Krogh (66), opptrådte. Det gjorde også den norske «Mamma Mia»-stjernen Lisa Stokke (47), som har sin base i London.

INTIMKONSERT: Elisabeth Andreassen og Hanne Krogh foran brudeparet.

I tillegg sto Katrina Cherry (62) fra det britiske bandet Katrina and the Waves på plakaten.

For Elisabeth Andreassen ble det altså en travel bryllupshelg, siden hun også hadde i oppgave å synge i bryllupet til Vendela Kirsebom (55) og Petter Pilgaard (42) i Oslo dagen før.

NORSK PREG: Lisa Stokke i aksjon.

Fox og Olsen har vært sammen i seks år og har vært åpne om at de skal gifte seg i sommer – etter flere utsettelser. Datoen har de holdt for seg selv, men The Sun meldte i forrige uke at begivenheten var nært forestående.

Fox og Olsen bor sammen i Essex i London, men ferierer ofte i Norge. Olsen fungerer også som kjærestens turnémanager.

STEMNING: Linda Olsen og Samantha Fox svinger seg til tonene fra Katrina Cherry.

Fox har vært åpen overfor The Sun, avisen der hun startet karrieren som toppløsmodell, at hun i slutten av denne måneden skal fjerne en ti millimeter stor kul mellom stemmebåndene.

Legene skal ha gitt beskjed om at kulen må fjernes raskt, og at det kan hende den er helt ufarlig. Men det må en analyse til.

– Jeg var i sjokk. Forloveden min Linda var sammen med meg, og hun brøt sammen i tårer, forteller Fox til avisen.

BRUDEBORDET: Samantha Fox og Linda Olsen omgitt av bryllupsgjester.

