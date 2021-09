VELLYKKET OPERASJON: Alexandra Rotan opererte vekk livmortappen i frykt for å utvikle kreft da hun fikk påvist en alvorlig celleforandring.

«Stjernekamp»-Alexandra: Operert etter celleforandring

Nå vil Alexandra Rotan (25) sterkt oppfordre andre unge kvinner til å sjekke seg for å oppdage eventuell kreft på et tidlig tidspunkt.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

I 2019 tok KEiiNO-sangeren og «Stjernekamp»-deltakeren motet til seg og oppsøkte gynekolog for første gang. Celleprøvene viste moderate til små celleforandringer, mens det året etter viste små til ingen forandringer.

Tidlig på vårparten i år kom sjokket – prøven viste plutselig store celleforandringer.

– Jeg husker godt min egen reaksjon på celleforandringene – min første, umiddelbare tanke var – har jeg fått kreft? forteller Alexandra Rotan.

– Jeg ble redd og fikk hjertet i halsen da gynekologen sa det, innrømmer hun.

les også KEiiNO-Fred: Skled mot stup, slapp med skrekken

I sommer gjennomgikk Rotan en vellykket operasjon, en såkalt konisering. Da fjernes den ytterste delen av livmorhalsen – livmortappen – ved et lite inngrep for å forhindre at celleforandringer utvikler seg til livmorhalskreft.

– Jeg er så uendelig glad for at jeg tok den spontansjekken i 2019. Det satte i gang en prosess med rutinemessige undersøkelser som jeg håper så mange som mulig også vil begynne å ta, sier hun.

På grunn av Kreftforeningens #sjekkdeg-kampanje bestemte Alexandra Rotan seg for å dele sin historie offentlig.

– Jeg har lyst til å snakke høyt om dette for å understreke viktigheten av å ta ansvar for sin egen helse. Jeg håper virkelig at jeg kan bidra til at unge kvinner blir enda mer oppmerksomme på muligheten til å sjekke seg jevnlig, sier hun.

– Hvorfor tror du at det er så få som sjekker seg at det er nødvendig med en slik opplysningskampanje?

– Jeg tror det er flere grunner til det – at mange rett og slett ikke tør å gå til en gynekolog for å sjekke, at man er redd for hva prøvene vil si, og så har du de som tenker at dette rammer ikke meg. Men en sjekk tar ikke lang tid, og det er helt smertefritt og ufarlig, sier Rotan.

– Også tror jeg mange er veldig flinke til å google, jeg gjør det mye selv. Da oppstår faren lett for å skremme seg selv ved å lese for mye på nettet istedenfor å snakke med fagpersoner, mener hun.

TRIOEN: De siste årene har Alexandra Rotan vært mest kjent som en av tre i KEiiNO, ved siden av Fred Buljo (til venstre) og Tom Hugo.

Sommerens vellykkede operasjon kom på et ubeleilig tidspunkt, men var uansett absolutt nødvendig, mener Alexandra Rotan.

– Operasjonen tok en del fokus vekk fra oppkjøringen til «Stjernekamp», men jeg har fått kjempebra oppfølging fra sykehuset og fra legene, og i dag er jeg helt fin!

– Nå vet jeg ikke hvilke tanker du har om en gang å bli mor, men å oppdage dette på et tidlig stadium er jo viktig også for sjansen til å få barn?

– Det blir nok i så fall ikke på en stund ennå, men det viktigste her er å bremse utviklingen før den går for langt.

les også KEiiNO stormer hitlistene etter Eurovision Song Contest

I «Stjernekamp» sist lørdag - med KEiiNO-kameratene Fred Buljo og Tom Hugo i salen - var Alexandra blant de tre som risikerte å ryke ut av konkurransen.

– Var det karma fra dem som gjorde at du likevel gikk videre?

– Du kan kanskje snu på det og si at det var dårlig karma fordi jeg havnet blant de tre, ler Alexandra.

– Tom Hugo sa det til meg etterpå, at vi bør vel ikke komme på neste sending, vi...

Nå står opera for tur. Hun røper såpass at hun skal inn i rollen som en ond, ond mor.

– Jeg har virkelig jobbet på meg sinnarynker denne uken!