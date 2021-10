Plateanmeldelse: Coldplay – «Music of the Spheres»: Jorden kaller

TO TOMME HENDER: Chris Martins teksthefte ble ubeleilig nok tatt av et vindkast på innspillingens første dag.

«Verdens beste kjedelige band», skrev jeg – muligens i overkant sjenerøst – i forbindelse med Coldplays overraskende engasjerende åttende plate, «Everyday Life», som kom for to år siden.

Mye av appellen lå i det betydelige ambisjonsnivået som preget deler av dobbeltalbumet, og hvordan den britiske kvartetten maktet å kombinere en mer eksperimentell tilnærming med det som tross alt er kjernevirksomheten deres – empatisk, catchy og storøyd popmusikk til trøst for massene.

«Music of the Spheres» er til sammenligning svært spisset mot det sistnevnte, både i form og innhold. Og den intenderte målgruppen oppleves yngre.

Selv om det tilsynelatende evigunge svenske popfantomet Max Martin bidro på forgjengeren, har han en langt mer sentral rolle som hovedprodusent her. Tre av tolv låter er instrumentalsnutter som tikker inn på under et minutt, noe som gjør det hele til en forbilledlig tettknadd affære.

Bortsett fra den mugne rockekalkunen «People of the Pride», som høres ut som Marilyn Manson etter en spesielt tung dag i rettssalen, er det få av disse sangene som kan kalles direkte feilskjær.

Bandet har fått mye tyn for «Higher Power», der de krysser Don Henleys «Boys of Summer» med The Weeknds «Blinding Lights» på passe opportunistisk vis, men singelen er mye bedre enn sitt rykte. Det snurrige pitch-eksperimentet «Biyutiful» lykkes mot alle odds, og We Are King- og Jacob Collier-gjestede «Human Heart» er et svalt a capella-avbrekk i all iveren etter hits.

Legg til et fascinerende forsøk på iscenesette seg selv som et Pink Floyd for den oppvoksende generasjon med den over ti minutter lange avslutningen «Coloratura», og du har et produkt som på langt nær kan avskrives fullstendig.

Men så er det disse tekstene, da. Chris Martin er i utgangspunktet ingen Lennon, Costello eller Morrison – eller Adele, for den saks skyld. På «Music of the Spheres» setter han ny personlig rekord i intetsigende og tøflete smiskepoesi. En tilfeldig tekstlinje: «You are my universe/ I just wanna put you first». Smatt litt på hva du går glipp av, Gwyneth Paltrow.

Når albumet i tillegg lener seg på et vagt konsept om verdensrommet – komplett med at flere låttitler har blitt erstattet av emojier(!) – er det vanskelig å høre forbi den lyriske nevemagnetismen.

Ironisk nok er Coldplay verken så smarte som de gir seg ut for å være, eller så dumme som de faktisk fremstår. Svaret befinner seg nok som vanlig et sted midt mellom, men du skal lytte knallhardt til «Music of the Spheres» for å finne det her.

BESTE LÅT: «Coloratura»