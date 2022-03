FRONTMANN: Per Gessle, her avbildet i Stockholm i 2016.

Roxette gjenoppstår med nytt navn og nye vokalister

To år etter at Marie Fredriksson døde, blåser Per Gessle (63) nytt liv i Roxette.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

PG Roxette blir det nye navnet på popkonseptet, melder Aftonbladet.

To nye kvinnelige artister stepper inn som sangere, Helena Josefsson (44) og Dea Norberg (48).

Marie Fredriksson døde 9. desember 2019–61 år gammel. Gessle har siden fundert på hva som skal skje med Roxette. Når han nå velger å fortsette, er han klar på én ting:

– Det går ikke an å erstatte Marie, og det ønsker jeg heller ikke, sier Gessle i en pressemelding.

NYE SANGERE: Dea Norberg og Helena Josefsson opptrådte her til øre for Marie Fredriksson på SVT i 2020.

Gessle sier om tiden med Fredriksson at det var «en fantastisk drøm» de to fikk oppleve sammen.

– Men det er spennende å fortsette reisen, selv om det blir på en helt annen måte. Hadde Marie fortsatt levd, så hadde hun og jeg selvsagt gjort dette sammen, legger han til.

Norberg og Josefsson opptrådte sammen på minnekonserten til ære for Marie Fredriksson i januar 2020.

1989: Roxette med Per Gessle og Marie Fredriksson.

Roxette så dagens lys i 1986 og har siden solgt over 80 millioner plater på verdensbasis. Det store internasjonale gjennombruddet kom med «The Look» som toppet Billboard Hot 100-listen i 1989.

I 1990 fikk de også massiv suksess med «It Must Have Been Love» etter at en ny versjon av låten var med i filmen «Pretty Woman».

Roxette har holdt flere konserter i Norge, senest sommeren 2015.