I FULL BLOMST: Aldous Harding får det til å høres lett ut på sitt ferske album.

Plateanmeldelse: Aldous Harding – «Warm Chris»: Inderlig, underlig og passe vidunderlig

ALBUM: INDIE/FOLK

Aldous Harding

«Warm Chris»

(4AD/Playground)

Aldous Harding får kronglete folkpop til å høres enkel og logisk ut.

Av Marius Asp

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den Cardiff-baserte newzealenderen Hannah Topp – eller Aldous Harding, som 32-åringen kaller seg når hun gir ut musikk – vakte berettiget oppstuss med sitt selvtitulerte debutalbum i 2014, der hennes lett «gotiske» folklåter ble sammenlignet med ikoniske størrelser fra Kate Bush til Scott Walker og Nico.

Siden da har hun bare blitt enda bedre – underligere og inderligere, mer ambisiøs og mer tilgjengelig. Fjerdeplaten «Warm Chris» representerer et nytt høydepunkt i diskografien. Estetikken er fortsatt forankret i det mjuke britiske 60- og 70-tallet, men overrislet med drypp av melodisk eddik (og – når det trengs – honning).

Hardings vingespenn, både som låtskriver og vokalist, er formidabelt. Det skjer noe overraskende i hver av disse ti låtene, til tross for et tilsynelatende enkelt uttrykk og en temmelig ribbet produksjon signert John Parish, best kjent for sine flerfoldige samarbeid med PJ Harvey.

Første halvdel av albumet byr på de mest umiddelbare øyeblikkene, med «Fever» og uimotståelige «Lawn» blant høydepunktene, mens andre halvdel er spekket med odde og fascinerende detaljer som åpner låtene fremfor å lukke dem.

Sanger som «She’ll Be Coming Round the Mountain» og «Bubbles» høres ut som Tin Pan Alley-låter som har blitt gravd opp og skjenket nytt liv av en storøyd hobbyarkeolog, og den avsluttende duetten med Sleaford Mods-vokalist Jason Williamson, «Leathery Whip», skaper mentale bilder av nevnte Harvey som jammer med et lokalt reggaeband på en pub i det sørvestlige England. På best tenkelige vis.

Tekstene er snurrige, ofte smått surrealistiske vignetter fra samliv og hverdag, og de blir stående som ett av få elementer ved «Warm Chris» som ikke etterlater det helt store inntrykket. At Harding høres ut som et tosifret antall forskjellige vokalister i løpet av platen, må dog anføres som en bonus snarere enn noen ulempe.

Det sagnomsuste plateselskapet 4AD har i en snau mannsalder vært noe av en garantist for kvalitetsmusikk i skjæringspunktet mellom indie, rock og pop. Det er gledelig å se at de holder trøkket oppe med tre av årets beste plater hittil – Jenny Hvals «Classic Objects», Big Thiefs «Dragon New Warm Mountain I Believe in You» og nå altså denne.

BESTE LÅT: «Bubbles»