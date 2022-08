Vil smadre fordommene – startet boyband



MASKERTE, MEN IKKE ANONYME: Ham4R, Torstein Lerhol og Morten Marius Skau har startet boyband. Da er masker blitt obligatorisk.

Morten Marius Skau (31) og Torstein Lerhol (36) så seg lei sympati-kommentarer og fordommer. Løsningen? Starte boyband sammen med artisten Ham4R.

– Alle fra TikTok lager låter. Nå er det vår tur.

Det forteller Morten Marius Skau, eller @mort1rulle som han er kjent som på TikTok. Der har han samlet over 100.000 følgere gjennom å tulle med funksjonshemninger.

Skau er på plass i Sofienbergparken for å filme «musikkvideo» til TikTok. Med seg har han kamerat og Senterparti-politiker Torstein Lerhol, og artisten Jostein Hamar (17) som går under artistnavnet Ham4R.

Trioen har allerede sluppet noen smakebiter av låten «God damn Fin» på TikTok:

Lei av overflødig sympati

De tre drømmer om at låten får en plassering på topp 50-listene, men motivasjonen bak samarbeidet er mer jordnært. Skau og Lerhol har sett seg lei på overflødige sympati-kommentarer og fordommer.

– Vi må hele tiden vise til folk at det ikke er stress å sitte i rullestol. Vi har det fett, så dette blir på mange måter en liten «fuck you» til alle som tror det er dritt, forteller Skau.

TIKTOK: Gjengen bruker TikTok for å promotere låtslippet, og med seg har de fått TikTok-kollega Oda Rikheim.

Gruppen har sett seg lei av å føle at alt de gjør er «mot alle odds».

– Folk kan godt slutte å syntes synd på oss. Vi har det bra uansett.

Målet er noe som få i deres posisjon har klart tidligere:

– Det er rart at få rullestolbrukere har slått an som musikere. Så vidt vi vet er det ingen rullestolbrukere som har kommet seg høyt på hitlistene. Vi vil vise at det er mulig. Vi vil få frem rullestolen, proklamerer Skau.

– «Drittrandom»

– Jeg hadde ingenting å tape, så jeg tok kontakt i håp om litt promotering til et annet låtslipp. Før jeg viste ord av det hadde jeg Morten med på en ny låt. Det hele var «drittrandom».

Det forteller artisten Ham4R. Etter en tur i studio ble «God damn Fin» til, som slippes på fredag.

– Jeg har alltid tenkt at om jeg skulle laget en låt, så skulle den kødde med rullestol. Da måtte jeg også ha med Torstein Lerhol, vi er av samme ulla, forteller Skau.

Selv om låten spiller på humor, er det viktig for gjengen at låten var god uavhengig av «køddet».

– Det er en ekte låt! Vi tror den har sjans til å klatre listene, forteller Skau og peker på Ham4R som «en ekte artist» og hjernen bak låten.

– Det hadde uansett vært veldig poetisk om en 17 år gammel pappagutt fra Bærum kan løfte to funksjonshemmet typer opp på hitlistene, forteller Lerhol med et lite stikk mot artistkollega Ham4R.

Pyro på rullestolene

For Skau og Lerhol er det viktig å kunne tulle med funksjonsnedsettelsene.

– Det er kjempeviktig å tørre å kødde med hemninger. Det er vårt beste våpen mot diskriminering og intoleranse, mener Lerhol.

Lerhol har en lungekapasitet på 11 prosent og sover med respirator. Nå skal han «ta over musikknorge». Men ønsket er likevel «bare» å vise humor, og være lite selvhøytidelig.

Skau drømmer derimot annerledes.

Når Rammstein tidligere i sommer holdt konsert på norsk jord, sto pyroteknikken i fokus. Det gjør det også for Skau.

– Vi setter lista høyt og sikter til pyro og konfettikanon på rullestolene. Det er drømmen min. Vi er handlingens menn, så vi håper å få det til, forteller Skau om planene hans.

POSITIV: Torstein Lerhol sier han nærmest utelukkende får positive tilbakemeldinger når han tuller med funksjonshemninger.

Maskert gjeng

I oppkjøringen til låtslippet har gruppen valgt å bære masker.

– Alle på TikTok bruker masker. Det henger nok sammen med folks nysgerrigehet. Vi får ufattelig mange kommentarer på videoene hvor vi bruker masker, forklarer Skau.

De er likevel åpen om at maskene ikke hjelper mye på å holde gjengen anonyme.

– Det kan jo være en verdi i å holde seg anonym gjennom masker for mange artister. For meg og Torstein blir det nok verre. Vi er nok ganske gjenkjennelig selv med maske, sier Skau og peker på rullestolene.

Maskene har likevel en funksjon.

– Jeg føler meg jo «badass» med masken på da!

– Jeg føler meg alltid «badass», skyter Lerhol inn.