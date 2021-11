BITTER FEIDE: Ifølge TMZ skal Britney Spears’ advokat, Mathew Rosengart, fått nye opplysninger om at Jamie Spears avlyttet datterens hjem og soverom under det 13 år lange vergemålet som ble midlertidig avsluttet i september i år.

TMZ: Krever all dokumentasjon om avlytting av Britneys soverom

I nye dokumenter antyder Britney Spears’ advokat at faren Jamie Spears hadde plassert avlyttingsutstyr i hjemmet hennes, inkludert på soverommet.

Det er TMZ som melder om denne omdreiningen i den bitre feiden mellom pop-stjernen og hennes far rundt vergemålet som faren ble midlertidig løst fra i september etter 13 år.

Anklagene om avlytting har også tidligere vært fremme i saken, i form av en tidligere sikkerhetsansatt som hevder dette i dokumentaren «Controlling Britney Spears».

VGTV har rettighetene til dokumentaren

Ifølge TMZ hevder nå Britneys advokat, Mathew Rosengart, at Jamie Spears ønsker å bli fjernet som verge så fort som mulig fordi han frykter å måtte svare på spørsmål rundt avlyttingen under ed.

I rettsdokumentene som Rosengart har levert inn krever han innsyn i all dokumentasjon og kommunikasjon i forbindelse med opptaks- eller lytteutstyr i hjemmet eller soverommet til Britney Spears, inkludert all dokumentasjon og kommunikasjon i forbindelse med bestemmelsen om å plassere slikt utstyr der.

Og det er mer i de samme dokumentene, skriver TMZ. Mathew Rosengart krever også innsyn i alle dokumenter og kommunikasjon i forbindelse med elektronisk overvåkning og opptak av aktiviteten på Britney Spears’ personlige mobiltelefon, inkludert alt fra oppringte og ringte numre, epost, tekstmeldinger og besøkte nettsteder.

Alle personlige og direktemeldinger på ethvert sosialt medium ønsker Rosengart også å se.

Advokaten refererer også til en epost fra Jamie Spears’ nye advokat, datert 22. oktober i år, der sistnevnte sterkt presser på for å få vergemålet endelig avsluttet.

«Når det gjelder Jamie, er vergemålet over og kan bli avsluttet umiddelbart... Så la det være helt klart at min klient har ingen interesse av å fortsette vergemålet, og jeg vil bidra på alle måter for å få det umiddelbart avsluttet», skriver han, ifølge TMZ.