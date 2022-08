KARPE TIL FOLKET: Chirag Rashmikant Patel (foran) og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguidi har imponert anmelderne med sin konsertserie i Oslo Spektrum. Lørdag spiller de sin tiende og siste konsert. Bildet er fra 6. august.

VG trillet terning på siste Karpe-konsert

Lørdag holder Karpe sin siste av ti konserter i Oslo Spektrum. VGs anmelder vurderte låtene fortløpende.

Rap-duoen Chirag Rashmikant Patel (38) og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguidi (38) fikk VGs anmelder til å trille terningkast 6 etter åpningskonserten. I kveld er han på plass for å bedømme siste av i alt ti Karpe-konserter.»

VGs kommentator Shazia Majid mener Karpe er historien om Norge. Et land der janteloven råder. Men også et land der Karpe «får innvandrerungdommen i Groruddalen til å bære hele seg med rak rygg». Fordi Karpe «finner språk for de språkløse» og bygger broer mellom etnisk norske og flerkulturelle nordmenn.

«Her og nå er det bare å bøye seg i støvet», skrev VGs anmelder etter konserten 6. august.

Nedenfor kan du følge med på dommen av kveldens prestasjon. Konserten startet klokken 20.30.

Spoiler alert fra VGs anmelder: Jeg var til stede på den første av månedens Karpe-konserter i Spektrum, og det vil prege teksten videre.

Intro

Det står en stor, gjennomsiktig boks på scenen. En drømmeboks. Eller et nybygd kulturhus et sted langs sørlandskysten. Symbolikken oppleves overtydelig på papiret, men pirrende i praksis. Lokalet virker ikke smekkfullt. Karpe er ikke på noen måte Pink Floyd, men får en måtelig potent og frakoblet scene ut av det.

Ibuprofen

En av de beste låtene fra debutkonserten har blitt enda bedre. Hele øya som utgjør scenen rister, og det gjør alle andre i låtens omkrets.

Ibn Adam

Pyro, aggresjon og heftig diksjon: Karpe tar virkelig grep på kvelden med dette høydepunktet fra Omar Sheriff.

PAF.no

Dette må kunne kalles Karpes største øyeblikk, uavhengig av strømming og radiotall. Spektrum gynger faretruende under vekten av all entusiasmen som mobiliseres.

Zalil

Scenen blir blålilla når Karpe drar på. Særlig Magdi kjører hardt på. Etter hvert smeller det langt inn i brystkassen, på best tenkelige vis.

Salmalaks

Blant Karpes mange meditasjoner over hva det vil si å være norsk, stiller «Salmalaks» sterkt, både som metafor og faktisk låt. Litt tam i midtpartiet, men det drar seg til underveis. Noe inni helsike.

IMPONERER: Så langt imponerer Karpe VGs anmelder under sin siste Spektrum-konsert i rekken av ti.

Lei meg

Et hvileskjær på scenen for Chirag og Magdi, aner man. Det samme for danserne som befinner seg i den overdimensjonerte sandkassen på scenen. Det føles som en overgang mer enn en sang.

Syreangrep

Allsang. Sittende dansere. Isah. Tiltagende glede etter hvert som den melankolske låten blir euforisk gynging i lokalet.

Moscot & Dior/ Dup i dup

Magdi tar kontroll som sanger på disse låtene, med en kombo av frekkhet og autoritet. Og en solid porsjon allsang.

Baraf / Fairuz

En vakker låt blir enda vakrere og mer desperat den kanskje siste kvelden den fremføres – dette er Karpes låt til sitt opphav, med en ambivalens som ropes høyt ut blant 10 000 fremmøtte.

Lock-N-Load

Et ukomplisert pausenummer i denne sammenhengen, hverken mer eller mindre.

Gunerius

Et steinkast unna Gunerius fremfører Magdi og Chirag sin like deler ironiske og ektefølte hymne til hovedstadens mest slitne kjøpesenter. En drapstrussel har sjelden føltes mer velkommen.

Lett å være ...

Det sier litt at en så eksplosiv låt som denne allerede begynner å føles litt enkel i Karpe-sammenheng. Men det gjør den. Chirags fantastiske og indignerte vers er et udiskutabelt høydepunkt, men dette oppleves allerede litt gammelt.

Jetpack/SAS Pussy

Disse aerodynamiske låtene henger sammen, om enn på flyktige vis. Magdi tar ansvar for «Jetpack» på toppen av den gjennomsiktige boksen. Chirag vipper «SAS Pussy» over i noe langt mer tilfredsstillende enn misfornøyd kundeservice. Et dobbeltnummer som utspiller seg på høyt nivå.

Sulten 2 / Big Papa Goat

Det er plass til en bagatell før avslutningen, vel? Eller to? OK, topp. Folk synger riktignok blodferske «Big Papa Goat» som om den skulle være 19 år gammel, og Jonas Benyoub legger ingen demper på vibben. Tvert imot. Han hilser til sin mor – og i forlengelsen av det: til alle de oppmøttes mødre.

Spis din syvende sans

Pia fra Sunndalsøra løftes opp på scenen under denne svært allsangbare låten, som er og blir det eldste innslaget på repertoaret. Pent, men ikke essensielt.

Jeg bruker ikke kondom

Det begynner å se litt øde ut på scenen når Karpe vender seg mot dansegulvet. Denne låten huskes som mye bedre den første kvelden i Spektrum, til tross for Magdi rir den oppblåsbare hvithaien like udugelig som han gjorde da.

Speed Dial / Blod Homie

Selv en middels Karpe-kombo kan skape magi i Spektrum. Bandet slår fra seg, men det er Isah som dytter denne musikken høyt opp i den øverste sfæren av tøyelig og smart r & b.

The Most Beautiful Show In the World Right Now

Emilie Nicolas og en gjeng inspirerte musikere gjør inngangen inn i «The Most Beautiful Show In the World Right Now» nesten ulidelig vakker. Men dette representerer helhetlig sett nok en liten nedtur sammenlignet med livedebuten for noen uker siden.

Kenya

Årets powerballade. Fantastisk også i kveld.

PAF.no

Musikk, dans, drama og familiemedlemmer står i sentrum for reprisen av «PAF.no», der Karpes kompleksitet og scenens enkelhet får bryne seg mot hverandre. Broderlig, hvitkledd kjærlighet utspiller seg idet boksen senkes. Det er ingen grunn til å tro at dette er slutten for Karpe.

