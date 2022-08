KARPE TIL FOLKET: Chirag Rashmikant Patel (foran) og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguidi har imponert anmelderne med sin konsertserie i Oslo Spektrum. Lørdag spiller de sin tiende og siste konsert. Bildet er fra 6. august.

VG triller terning på Karpe-konserten

Lørdag holder sin siste av ti konserter i Oslo Spektrum. VGs anmelder vurderer låtene fortløpende.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Rap-duoen Chirag Rashmikant Patel (38) og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguidi (38) fikk VGs anmelder til å trille terningkast 6 etter åpningskonserten. I kveld er han på plass for å bedømme siste av i alt ti Karpe-konserter.»

VGs kommentator Shazia Majid mener Karpe er historien om Norge. Et land der janteloven råder. Men også et land der Karpe «får innvandrerungdommen i Groruddalen til å bære hele seg med rak rygg». Fordi Karpe «finner språk for de språkløse» og bygger broer mellom etnisk norske og flerkulturelle nordmenn.

«Her og nå er det bare å bøye seg i støvet», skrev VGs anmelder etter konserten 6. august.

Nedenfor kan du følge med på dommen av kveldens prestasjon. Konserten starter klokken 20.30.

Se video: Her frir han på Karpe-konsert