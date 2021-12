SANGSTJERNE: Carola, her avbildet i 2019.

Carola i branndrama

Carola Häggkvist (55) våknet av brannalarmen kl. 04.20 natt til tirsdag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

En bit sengetøy hadde tatt fyr etter å ha kommet for nær en elektrisk ovn, forteller Carola på Instagram.

«Jeg våknet med et rykk», skriver 55-åringen om lyden.

«Lukten av røyk slo mot meg på soverommet», forteller hun videre.

Expressen var de første til å omtale saken.

Carola befant seg i huset sammen med datteren Zoe (12).

Etter å ha klart å slukke brannen, strevde Carola med å få av alarmen. Hun fikset én av dem, men den siste fikk hun ikke til, så hun ringte ekskjæresten Jimmy Källqvist. Han bor nemlig i nærheten.

«Jeg kom rett på svareren», skriver Carola, som da bestemte seg for å løpe over til Källqvist. Før hun kom seg dit, svarte han på hennes gjentatte ringeforsøk.

«Han hoppet i klærne for å hjelpe meg med alarmen som ulte», skriver Carola.

Carola forteller at hun da løp inn igjen og åpnet flere vinduer – og sjekket til datteren, som fortsatt lå og sov på sitt rom, uvitende om hva som skjedde rundt henne.

Artisten skriver at det var datterens sengetøy som hadde begynt å brenne.

Huset de bor i, ved Steninge Slott, er et gammelt trehus. Carola forklarer at vinduene ikke er tette, og at oppvarming må til på kalde netter.

«Men nå skal vi se på dette. Strømregningen er jo heller ikke noe å skryte av», skriver hun.

Carola opplyser at brannalarmen bråkte så voldsomt at hun var redd den skulle vekke hele slottsparken. Mange boliger finnes i Sigtuna Steninge slottspark.

Over Instagram-innlegget har stjernen delt bilde av en sommerfugl, som befant seg i rommet, og som også kom uskadet fra brannen.

55-åringen la tirsdag ut selfie-video på InstaStory, der hun forklarte at det fortsatt luktet røyk i huset.

Carola oppfordrer alle sine følgere til å slukke alle levende lys og være forsiktig med varmeelementer – og til å ha kontroll på trygge rømningsveier.