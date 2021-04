POPDIVA: Britney Spears, her på en MTV-fest i 2016. Foto: Eduardo Munoz /Reuters

Britneys foreldre i strupen på hverandre

Nye rettsdokumenter viser at Lynne Spears (65) og Jamie Spears (68) har havnet i heftig krangel om hva som er til det beste for deres berømte datter.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Amerikanske People viser til nye rettsdokumenter, der det kommer frem at Britneys far – som har vært hennes verge siden 2007 – mener at ekskona utnytter popstjernedatteren (39) for egen vinnings skyld.

Pappa Spears hevder ifølge dokumentene at Lynne Spears har utsatt Britney for lidelse og personlige traumer i forbindelse med en bokutgivelse om det omstridte vergemålet.

Bakgrunn: Britney krever å få kastet faren som personlig verge

Advokatfirmaet som representerer Jamie Spears, Holland & Knight, ber retten om å avvise Lynne Spears’ krav om å stoppe utbetalingene til selskapet.

Holland & Knight forsvarer sitt arbeid tilknyttet vergemålet, som har vært gjenstand for flere runder i retten de siste årene.

«Til tross for at hun ikke har hatt noen ting å gjøre med datterens formynderi før inntil helt nylig, fremsetter Lynne Spears påstander som om hun skulle være en direkte part i rettsforhandlingene, noe hun ikke er», står det i rettspapirene.

2012: Lynne og Jamie Spears utenfor rettssalen i Los Angeles for ni år siden, da i forbindelse med en annen sak. Foto: Nick Ut / AP

Jamie Spears’ advokater mener at Lynne Spears handler i strid med hva som er til det beste for Britney, og at hun ikke har noe grunnlag for å vite hvor store utgifter som angivelig er nødvendig i for å håndtere saken.

People har ikke lykkes i å komme i kontakt med Britneys mor i forbindelse med rettssdokuemntene.

Britneys foreldre ble separert i 2002, etter å ha holdt sammen i 30 år. Skilsmissen var et faktum året etter. Da uttalte Britney i pressen at hun var glad for skilsmissen, og at hun gjerne hadde sett at den hadde funnet sted tidligere.

Nylig ble det avgjort i retten at Jamie Spears fortsatt skal være medverge for Britney når det gjelder økonomi, sammen med en utnevnt stiftelse.

Popstjernen har imidlertid søkt retten om at kvinnen som har fungert som hennes midlertidige «omsorgsverge» i to år, overtar jobben permanent som personlig verge.

TV-dokumentaren «Framing Britney Spears», et prosjekt i regi av New York Times, har ført til ytterligere oppmerksomhet rundt sangeren og hvorvidt hun angivelig er fratatt all kontroll over eget liv. Dokumentaren fikk terningkast 4 i VG.

Den sterke skjermingen av Britney, som gjør at ingen journalister skal ha nådd henne på flere år, er en vesentlig del av dokumentaren.