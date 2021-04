REISER SEG: Ina Wroldsen reiser seg på sin andre sololåt av året. Foto: Truls Qvale/Sony

Ukens låter: Ina Wroldsen, oppløftende indiepop og elendig humorpunk

Personlig låt fra Ina Wroldsen, oslo-basert indiepop med geniale låttitler og håpløs humorpunk er noe av det VG har hørt på denne uken.

Ina Wroldsen – «Matters»

Ina Wroldsen skrev ikke noe på et år etter at hun skrev denne. Så tung og personlig kan altså popmusikk være. «Matters» balanserer tilværelsens uutholdelige tyngde i et paranormalt pianoriff som går over i magesugende bassgang. Refrenget føles mer som et avsluttende punkt der framme, som man ikke helt klarer å nå. Det føles sterkt, uavhengig av den personlige historien bak. Nå befester Ina Wroldsen seg som en låtskriver som virkelig vil noe med musikken sin.

Lazy Queen – «A Place (To Bury Strangers)»

Endelig en Oslo-kvartett som har skjønt at gitar kan være både morsomt og fengende i samme akkord. Låttitlene deres er perler på egen hånd, som denne forvirrende homagen til støypopens introverte yndlinger. Utover dét ligner ikke bandet på Oliver Ackermanns shoegaze. Låten lener seg derimot vellykket mot nittitallets usedvanlig store refrenger. Dere vet, slike som egner seg til å rope høyt, uavhengig av romstørrelse. Legg til skranglete gitarriff i retningen av Pavement og Dinosaur Jr. og tenk at dette kan bli en ganske fin påske, tross alt.

Demi Lovato og Ariana Grande – «Met Him Last Night»

To av de siste årenes mest markante stemmer sammen er akkurat den vokalutskeielsen man kan forvente. Lovato og Grander utfyller hverandre så utmerket at det nesten virker enkelt. Tematisk er låten rimelig konsistent fra Lovato anno forrige uke: Djevelen fra albumtittelen blitt til «him». Xavi-arrangementet baserer seg på Juno-strykere og noe som høres ut som kirkeorgel. Selv sammen med stormfulle følelser og stemmebåndsakrobatikk klarer ikke dette å oversettes til den fengende hiten det strekker seg mot å være.

LAPPEN: Sist fikk Olivia Rodrigo førerkort. Denne gangen får hun Déjà Vu. Foto: DISNEY+

Olivia Rodrigo – «Deja Vu»

Sist fikk hun førerkort. Denne gangen får hun Déjà Vu. Årets virkelige popsjokk, «Drivers License», har spinnville 600 millioner spillinger på Spotify. Rodrigo gjør det altså ikke enkelt for seg selv med oppfølgeren. Her er gjenklang av Laurie Anderson, Lorde og eh ... Billy Joel. En sommerlig og smart sak med mer skurr i arrangementet og et refreng man garantert kan rope til. Likevel langt mindre sjokkerende smart enn den forrige låten på «d».

Brockhampton – «Count On Me»

Både A$AP Rocky og SoGone SoFlexy bistår hiphopkollektivet på deres andre singel fra det kommende sjette(!) albumet. Etter den direkte utagerende «Buzzcut» føles likevel denne, tja, balladen, som en rolig skuffelse. Om ikke annet så leverer den 13–14 personer store gjengen overbevisende godt på sitt eget påslengte boyband-stempel.

Au/Ra, og Alan Walker – «Dead Girl!»

«Hun andre» på «Darkside» har utviklet en nonchalant og nekromantisk side. Den skakke vokalen er perfekt defekt og får Billie Eilish til å høres ut som hun spiller på SF Grei. Arrangementet er grumsete og opprufset nattklubb-aggresjon, og snubler inspirert av gårde. Noe vil kanskje henge seg opp i at teksten har veldig lyst til å være «Bad Guy». Det skal den selvsagt få lov til. Den skakke vokalen er perfekt defekt at Billie Eilish høres ut som hun spiller på SF Grei.

SYV: «Vegard & Ivar band» er syv, selv om de bare har to fornavn i bandnavnet. Foto: ANNA ROGNEBY/9AM

Vegard & Ivar Band – «Only Fuck Me Baby»

Siden både Hagle og Ringnes-Ronny raller rundt der ute i det vi kaller virkeligheten, KUNNE dette vært nok en konstellasjon i skjæringspunktet mot russ. Spesielt med denne låttittelen. Tvert imot er «Only Fuck Me Baby» to minutter med sjelfylt og velspilt indiesoul. Passe tilbakelent tøys, ja visst. Men ekstremt velspilt sådan. Om noen har lurt på hvordan Sondre Lerche høres ut med feite synthbass og hakket for direkte tekster: Her er din fremtidige drømme-septett.

Joyless – «Closure»

Denne kvartetten har klart å bli P3-spillelistet for alt de har gitt ut hittil. Deres tredje singel sniker seg nok også fortjent inn der. «Closure» er uansett anitesen til det gledesløse bandnavnet: Så vidt tre minutter med gledelig, skamløs California-klingende poppunk som søker etter høydepunkter i hver eneste tone. Slik som svensker til enhver tid har gjort bedre enn oss trauste nordmenn. Vel, de tidene er tydeligvis forbi.

Niilas – «Don’t Ask Me»

Utvilsomt den mest våkne elektronikaartisten vi kan sette norsk flagg bak for tiden. Her begunstiger han påsken med noe som enklest kan kalles for nordisk Daft Punk. Et rivende bassriff, et enkelt vokalsample, et enda enklere synthdriv og en rytme som ikke helt klarer å bestemme seg for om den vil være jungle. Man trenger egentlig ikke spørre om mer.

Offspring – «We Never Have Sex Anymore»

Nei, jeg trodde heller ikke de fortsatt eksisterte. Men dette er altså singel nummer to fra Offsprings kommende, passe dottete titulerte album «Let the Bad Times Roll». Tittelåten derfra hadde i alle fall smittende energi. Her er det absolutt ingenting som minner om den passe smarte humoren og punkteften til Dexter Holland fra fordums tid. «We Never Have Sex Anymore» høres kanskje ut som en pinlig parodi på Tom Mathisen og Herodes Falsk på sitt aller verste allerede i tittelen. Låten er verre.