VANT PRIS: Lady Gaga og Tony Bennett vant Grammy for albumet «Cheek to Cheek». Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

Tony Bennett har Alzheimer – gir ut nytt album med Lady Gaga

I 2014 vant de Grammy for albumet «Cheek to Cheek», nå gir Tony Bennett og Lady Gaga ut et nytt album sammen.

Det ble kjent samtidig som Bennetts kone, Susan Crow, fortalte AARP Magazine at den 94 år gamle sanglegenden har fått diagnostisert Alzheimer, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Han skal ha fått diagnosen i 2016.

– Han spurte meg hva Alzheimer er, og jeg forklarte, men han forsto det ikke. Han sa bare at han følte seg fin fysisk. Ingenting forandret seg i livet hans, det som ble forandret la han ikke merke til, forteller kona i intervjuet ifølge Entertainment Weekley.

– Han gjør så mange ting som andre 94-åringer uten demens ikke kan gjøre. Han er virkelig et symbol om håp for andre med en kognitiv lidelse, sier Gayatri Devi, legen som diagnostiserte ham.

Bennett og Lady Gaga startet arbeidet med det nye albumet i 2018 og skal ha fullført det i fjor. Albumet skal etter planen slippes senere i år, skriver Reuters.

– Det er mye med ham jeg savner. Fordi han er ikke den gamle Tony lenger, men når han synger er han den gamle Tony, sier Susan Crow.

Bennetts manager og eldste sønn sier i intervjuet med AARP at han forsikret seg om at Lady Gaga synes det var greit at de offentliggjorde album-planene.

– Hun passer på han hele tiden, så jeg ville være sikker på at hun synes det var greit. Hun svarte bare: «Helt klart, det bare enda en gave han kan gi til verden», sier han.

Bennett og Lady Gaga ga i 2014 ut albumet «Cheek to Cheek», albumet toppet hitlistene i flere land, og solgte blant annet til gull i både USA og Australia, og platinum i Brasil og Canada.

Bennett har i løpet av sin karriere vunnet hele 20 Grammy-og to Emmy-priser. Han har også en stjerne på Hollywood Walk of Fame.