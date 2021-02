SAMMEN I 2017: Marcus (t.h.) og Martinus Gunnarsen, med Silentó i midten. Foto: ROBIN BØE/SONY

Marcus & Martinus’ tidligere samarbeidspartner Silentó drapssiktet

Den 23 år gamle rapperen er siktet for å ha skutt og drept sin fetter. – Trist, sier Marcus & Martinus, som jobbet med Silentó i 2017.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ricky Hawk (23), kjent under artistnavnet Silentó, er siktet for drap på sin 34 år gamle fetter, Frederick Rooks.

Ifølge DeKalb County Police Department ble Silentó arrestert mandag, ti dager etter at offeret ble funnet blodig og døende, skutt i ansikt og fot, i en forstad til Georgia.

Drapet og siktelsen omtales bredt, av blant andre TMZ og BBC.

Silentó hadde en verdensomspennende hit i 2015, «Watch Me (Whip/Nae Nae)». Han har gitt ut lite musikk som har fått oppmerksomhet siden gjennombruddssingelen.

Han rappet imidlertid på Marcus & Martinus-låten «Like It Like It», utgitt våren 2017. Sangen har 19,2 millioner avspillinger på Spotify.

Ikke hatt kontakt

«Det er trist å høre at Silentó er involvert i en så alvorlig hendelse», sier Marcus & Martinus og deres far Kjell-Erik Gunnarsen i en uttalelse formidlet til VG via Marte Schei i Max Management.

«Vi har ikke hatt noe kontakt med ham siden samarbeidet i 2017», legger de nå 18 år gamle tvillingene til.

Ifølge Schei ble «Like It Like It» innspilt med den norske duoen og den amerikanske rapperen hver for seg.

De møttes imidlertid i Los Angeles vinteren 2017, hvor de spilte inn videoen til låten sammen.