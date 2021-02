Foto: Matt Sayles /TT NYHETSBYRÅN

Daft Punk gir seg

Slutt for den franske houseduoen.

Av Thomas Talseth

Det melder Variety., som får bruddet bekreftet av Daft Punks forlegger.

På sin hjemmeside har duoen postet en åtte minutter lang video titulert «Epilogue».

Thomas Bangalter og Guy-Manuel de Homem-Christo slo gjennom med debutalbumet «Homework» i 1997, godt hjulpet av singlene «Da Funk» og «Around The World».

Oppfølgeren «Discovery» i 2001 ga dem nok en stor hit i form av «One More Time», og med disse ble det også lagt grunnlag for stor suksess i USA, hvor duoen nyter anerkjennelse for å ha gjort elektronisk musikk populært.

Deres største hit, «Get Lucky», sunget av Pharrell Williams, ble en sommerslager i 2013.