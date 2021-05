VETERAN MED SHOW: På selveste 17. mai drar Hanne Krogh ut på en etterlengtet turné med Alexander Rybak etter den langvarige pandemien, og i høst feirer hun sin egen 50 år lange karriere med showet «Lykken er å la det swinge». Foto: Møller-Hansen, Janne

Hanne Krogh: Runder 50 år i rampelyset

50 (!) år ut i karrieren fant Hanne Krogh (64) ut at hun måtte finne på noe hun aldri før har gjort.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Det gjør hun med et «one woman show» på Edderkoppen i Oslo i høst, med tittel «Lykken er å la det swinge». Tittelen oppsummerer også fint hennes karriere innen et internasjonalt evenement som er aktuelt i disse dager, Melodi Grand Prix og Eurovision.

«Lykken er» vant Melodi Grand Prix for nøyaktig 50 år siden. «La det swinge» skapte norsk Grand Prix-historie ved å vinne hele Eurovision i 1985.

– Melodi Grand Prix har åpnet mange dører for meg, og jeg har med lyst og glede stormet gjennom nesten alle sammen! sier en munter Hanne Krogh til VG.

Faktisk vant hun Melodi Grand Prix også året etter «Lykken er», i 1972, men NRK valgte å sende Benny Borg og Grethe Kauslands stororkester-versjon av «Småting» til den internasjonale finalen istedenfor Hannes bidrag med lite orkester.

I år er hun spent på TIX som hun er mektig imponert av, og hun legger den eldgamle tesen om at «vinner du Melodi Grand Prix, er du ferdig som artist» død én gang for alle.

– Alle de som ikke synes det er kult nok å like Grand Prix, går glipp av mye moro. Og sannheten er at hvis man graver dypt nok i Grand Prix-historien, ser man at de har vært med selv – nesten alle sammen, påpeker Hanne Krogh.

Hanne Krogh har selv bladd i minneboken via Instagram de siste ukene i forbindelse med sitt scenemessige 50-årsjubileum. Allerede da hun var 14 år, varslet VG om hennes talent:

Som om ikke Melodi Grand Prix-referansene var mange nok, legger hun ut på turné på selveste 17. mai med Alexander Rybak som tok Norges tredje Eurovision-seier i 2009, for øvrig på 16. mai.

– Jeg har aldri samarbeidet med Alex før, men vi har vært nære venner helt siden han som 19-åring spilte i «Spelemann på taket» på Oslo Nye. Alex er, etter min mening, en av våre største kunstnere og samtidig en fullblods artist, mener Krogh.

Men Hanne Kroghs karriere har på langt nær kun handlet om Melodi Grand Prix. Det er også alle de andre fasettene hun har lyst til å behandle i høstens show, ilagt både humor, alvor og tradisjonell historiefortelling.

– Jeg tror man kan lese av karrieren min hvor jeg til enhver tid har vært i livet mitt. Og jeg har gjort så mye forskjellig, at forestillingen vil bli eklektisk – altså at mange ulike enheter utgjør en sammenheng. Det var en som sa at du aldri kan få en publikummer til å gråte om du ikke har fått dem til å le først. Jeg håper høsten kan bekrefte dette.

HISTORISK: I Göteborg i 1985 ble Hanne Krogh og Elisabeth Andreassen historisk som de første norske vinnerne av Eurovision Song Contest med Rolf Løvland-låten «La det swinge». Foto: Per Fronth Nygaard

– Du har jobbet med veldig mange forskjellige folk i fem tiår, alt fra Arne Bendiksen til Rolf Løvland – hvorfor tok det så lang tid før du satte deg selv i fokus igjen?

– Det var tre ting. For det første er det 50 år siden min debut i den reelle spotlighten med «Lykken er». Så ble jeg invitert til å gjøre «Heilt innpå Hanne Krogh» i Haugesund – som forresten varte i to timer og førti minutter! – og så var det selvfølgelig «Hver gang vi møtes» i vinter. Da kom tanken inn på endelig å gjøre et one woman show. Jeg har gjort mange show tidligere, men dette er vel første gang jeg setter meg selv i en sentral posisjon. Det bare ville seg slik denne gangen!

Opplevelsen med «Hver gang vi møtes» beskriver hun som «ti dager som varte veldig lenge».

– Jeg ble veldig rørt og glad over de andres tolkninger, det var som om andre viste deg nye sider ved dine egne unger. Men det var faktisk like sterkt å være til stede på de andres kvelder og se hvordan de senket skuldrene og åpnet seg. Det er jo slik at jo mer kjent du er, desto trangere bokser har du å operere i – at det rosa neonlyset blir så sterkt at alle andre rom blir liggende i mørke, sier hun.

KLASSIKEREN: Hanne Krogh vil for alltid også bli forbundet med filmen «Reisen til julestjernen» fra 1976. I 2020 skulle datteren Amalie ha samme rolle på Folketeateret i Oslo, men stykket ble tatt av plakaten etter kort tid på grunn av pandemien. Foto: Filmweb

Tilbakeblikket i forbindelse med forberedelsene til høstens show har gjort noe med henne, sier Hanne Krogh. Plutselig var de der igjen; sanger hun hadde elsket, sanger som hadde betydd så mye for henne, men som hun hadde glemt.

– Jeg har aldri gått tilbake i livet for å kopiere det jeg gjorde i går, jeg ser heller mot i morgen. Men å se de gamle sangene igjen, det var som å møte gamle venner. Ah, der var du ja – du var god å ha i de årene jeg ikke hadde det så bra. Å du der – vi hadde det mye gøy sammen... Det var som å være på en reunion fra ungdomsskolen og forstå at de vennene du hadde, preget hvem du ble.