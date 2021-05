BEDRE TIDER: I 2018 koste statsminister Erna Solberg seg sammen med publikum på Øyafestivalen. I fjor ble festivalen avlyst - det er den i år også. Foto: Berit Roald / NTB

Øyafestivalen avlyst

Som i fjor, må landets mest profilerte musikkfestival avlyse.

Av Stein Østbø

I en pressemelding forteller ledelsen i Øyafestivalen at de har tviholdt på håpet de siste månedene om å gjennomføre festival i Tøyenparken i Oslo i august, men at de nå ser at det ikke blir mulig.

«Det føles som et lite mareritt å måtte avlyse Øyafestivalen for andre år på rad. Vårt største ønske det siste året har vært å få samle artister, publikum, festivalarbeidere, frivillige og samarbeidspartnere til en unik festivalopplevelse i Tøyenparken, men det blir ikke mulig med de rammene som myndighetene la fram denne uka», skriver Øyafestivalen i pressemeldingen.

Regjeringen la denne uka frem resultatet av flere måneders jobbing med den såkalte Sommergruppa, der blant annet også Øyafestivalens sjef, Tonje Kaada, har bidratt til å skissere mulighetene for en mest mulig normal festivalsommer.

Imidlertid landet Øyafestivalen på at det var knyttet litt for mye usikkerhet rundt rammene av en festival, og at selv et «best case»-scenario med 5000 mennesker i Tøyenparken ikke ville gi publikum den opplevelsen de har betalt for og ønsket.

«Vi har dermed ikke noe annet valg enn å innse at det heller ikke blir Øya i 2021. Selv om vi er lei oss er det en lettelse å kunne komme med en avklaring til alle som har ventet på det. Nå er det bare til å brette opp ermene og starte på nytt, igjen. Vi er allerede i gang med planleggingen av 2022 og lover dere tidenes festivalcomeback i Tøyenparken 10. - 13. august 2022!», heter det i pressemeldingen.

De siste ukene har en rekke europeiske storfestivaler avlyst sommerens arrangementer, senest Roskilde-festivalen i Danmark. Den gigantiske Glastonbury-festivalen i England ble avlyst allerede i januar.