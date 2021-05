NÅ GJELDER DET: Andreas «TIX» Haukeland har god tro på avansement til Eurovision-finalen i kveld. Her er han avbildet under siste generalprøve på selveste 17.mai. Foto: Heiko Junge

VG anmelder Eurovision: − TVer skal kastes ut av vinduet

ROTTERDAM/OSLO(VG)Andreas «TIX» Haukeland lover rock’n roll-tilstander dersom han går videre til lørdagens Eurovision-finale. Her kan du lese VGs anmeldelser av de 16 semifinalebidragene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Sofaer skal ryke ut og tv’er skal kastes ut av vinduet når de eventuelt roper opp Norway etterpå, sier TIX til VG bare timer før tirsdagens semifinale settes i gang.

Der røpet han også en viss bekymring for hvilken belastning han har påført stemmen de siste dagene.

– Stemmen min er veldig sliten nå, sa TIX, som likevel var optimistisk.

VG-anmelder Marius Asp vil bedømme kveldens bidrag. Saken oppdateres fortløpende etter hvert som sangene er ferdig.

Statistisk sett skal Norge ha gode sjanser til å gå videre, selv om det selvfølgelig avhenger av kveldens opptreden. Blant de 16 landene som konkurrerer i kveld, er det bare seks nasjoner som ligger foran Norge hos bookmakerne.

Det er ti nasjoner som går videre til lørdagens finale.

Den andre semifinalen finner sted torsdag. TIX synger som nummer ni i kveld, mens våre gode naboer Sverige er fjerde nasjon ut.

Her er VGs anmeldelser:

1. Litauen: The Roop «Discoteque»

Foto: PATRICK VAN EMST / ANP

Årets Eurovision-sirkus sparkes i gang med åttitallsdunstende «Discoteque», som muligens kan hanke inn noen stemmer fra nostalgiske synthpopfans. Denne småfrekke låten kunne vært adskillig bedre med noen små grep – for eksempel et melodisk parti som røsket sangen ut av monotonien.

Den ironisk-robotiske dansingen er artig nok, for så vidt, men Vaidotas Valiukevičius’ mantra om å «dance alone» kan kjapt bli en selvoppfyllende profeti for de gulkledde litauerne i år.

2. Slovenia: Ana Soklič «Amen»

Foto: PATRICK VAN EMST / ANP



Og der var vi allerede over i traust balladeland. Slovenske Ana Soklič har i utgangspunktet en fyldig og appellerende stemme, men det hjelper lite når hun har blitt utstyrt med en svulstig og forutsigbar sang som er glemt før hun har sunget den ferdig. Soklič sliter i tillegg tidvis med å nå de høyeste tonene. At det fineste elementet i sangen – gospelkoret – kommer i boksversjon, er betegnende. Halleluja-stemningen lar vente på seg, for å si det svært forsiktig.

3. Russland: Manizja «Russian Woman»

Foto: Patrick van Emst / POOL / ANP POOL

Nøyaktig hvor kontroversielt feminist-anthemet «Russian Woman» er etter normale europeiske standarder, vites ikke. Teksten har i alle fall blitt gransket – og godkjent – av en komité i hjemlandet. Musikalsk er dette langt vanskeligere å klaske noe ubetinget godkjent-stempel på: Manizja er riktignok i besittelse av en særegen og smittende fremtoning, men låten henger ikke sammen – den vil altfor mye, og klarer vel omtrent halvparten av det. Likevel er dette kaoset utstyrt med en energi som på et eller annet perverst vis oppleves dønn fascinerende.

4. Sverige: Tusse «Voices»

Foto: Jessica Gow / TT NYHETSBYRÅN

Bak navnet Tusse skjuler den svensk-kongolesiske sangeren Tousin Chiza seg. 19-åringens sterke bakgrunnshistorie – og den skammelig strømmen av rasistiske meldinger som har kommet hans vei under oppladningen til årets Eurovision – gjør det lett å heie på ham. Og låten er slett ikke verst, selv om det kanskje ikke befinner seg all verden under den striglede og effektive overflaten. Tusses problem er at han rett og slett ikke er noen sterk vokalist, og særlig versene er haltende og sure. En stor skuffelse fra söta bror.

5. Australia: Montaigne «Technicolour»

Foto: PATRICK VAN EMST / POOL / ANP POOL

Au da. Australia pleier ofte å representere et slags skinn av popnormalitet i den endeløse flommen av eurogalskap i ESC, men med forhåndsinnspilte «Technicolour» går de på ræva så det smeller. Montaigne har et kult oppsyn, men vokalmessig mangler hun kontrollen som er nødvendig for å hale denne strabasiøse ikke-låten i mål. Dette høres ut som slem parodi på The Cranberries, minus innlevelsen Dolores O’ Riordan tross alt var velsignet med som sanger.

6. Nord-Makedonia: Vasil «Here I Stand»

Foto: PATRICK VAN EMST / POOL / ANP POOL

Nord-Makedonias Vasil er en klassisk skolert sanger – et faktum han på ingen måte prøver å skjule. «Here I Stand» høres ut som alle verdens musikallåter bakt sammen i en gigantisk bløtkake – sangen får Andrew Lloyd Webber til å fremstå som Alf Prøysen.

Rent teknisk er det ikke mye å utsette på dette, og den nesten rørende gammeldagse tilnærmingen til euroballaderi kan ende med å hanke inn noen stemmer nede på kontinentet. Pluss også for den i utgangspunktet totalt malplasserte diskokule-jakka, som på et underlig vis funker for vår mann.

Saken oppdateres!