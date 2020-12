LYKKELIG: Ulrikke Brandstorp har blant annet vunnet «Maskorama», spilt inn julealbum og kapret hovedrollen i «Mamma Mia!» i 2020. – Det er lange dager og man pusher kroppen til det ytterste. Men jeg elsker det, sier hun. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Ulrikke Brandstorp får hovedrollen i «Mamma Mia!»: − Helt uvirkelig

FOLKETEATERET (VG) Ulrikke Brandstorp skal spille Sophie i musikalsuksessen «Mamma Mia!». Med det kommer tårer, glede og nervøsitet: - Absolutt noe av det største i min karriere, sier hun.

Publisert: Nå nettopp

Tidligere i år ble det kjent at Folketeateret skal sette opp musikalsuksessen «Mamma Mia!», og at jakten på sangere og skuespillere var i gang.

Fredag ble endelig to av rollene offentliggjort: Karoline Krüger skal spille den ikoniske rollen som Donna, og Kåre Conradi skal spille en av de mulige fedrene til Sophie.

Nå er det også klart at Ulrikke Brandstorp har fått hovedrollen når en av verdens mest berømte musikaler settes opp i Oslo i 2021.

– Æææ. Det er nesten som jeg ikke tror det selv, eller tør å si det høyt. Det føles helt uvirkelig, og for meg er dette absolutt noe av det største i min karriere.

VG møter henne på Folketeateret, hvor hun om åtte måneder skal stå på scenen som Sophie.

GLEDER SEG: På denne scenen om åtte måneder skal Ulrikke Branstorp klarer spille Sophie i «Mamma Mia!». Hun klarer nesten ikke å vente med første forestilling som har premiere 26. august 2021. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Det er så sykt at mitt navn skal stå på den plakaten. Jeg blir helt tullete når vi snakker om det. Det er jo helt fantastisk, sier hun.

Tok til tårene

25-åringen er godt vant til å stå på en scene. Hun har blant annet deltatt i «Idol» og «Stjernekamp», og hun vant Melodi Grand Prix 2020. Nylig stakk hun også av med seieren i NRK-suksessen «Maskorama».

Det var samme dag som det ble offentliggjort at Eurovision var avlyst, at Brandstorp fikk gladnyheten om rollen.

– Jeg gikk gråtende nedover Bogstadveien, og alle trodde jo sikkert at jeg gråt på grunn av Eurovision, men det var jo gledestårer, sier hun og legger til:

– Det ble kanskje den rareste casting-prosessen noensinne.

Hun var en av 15 som tok seg videre fra første audition, til teateraudition fredag 13. mars. Men torsdag 12. mars stengte hele landet ned på grunn av coronapandemien.

STOLT: Ulrikke Brandstorp sier hun er stolt over hva hun har oppnådd dette året. - Tenk at jeg skulle være en av de som kunne si at 2020 faktisk var et veldig bra år, sier hun. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Jeg fikk beskjed om at Eurovision var avlyst før det ble offentliggjort, og samme dag ble jeg ringt opp om at jeg måtte gjøre siste audition over video.

Det ble en dag med mye følelser.

– Jeg filmet litt, også gråt jeg litt. Så tok jeg et opptak til, også løp jeg bort for å puste og gråte litt mer, ler hun.

les også Ulrikke «Trollet» Brandstorp vant «Maskorama»

– Føles som en film

Å få rollen kom aldri som en selvfølge.

– Det er helt surrealistisk. Men jeg tror virkelig at jeg trengte den, det har betydd ekstra mye i år.

For da landet stengte ned fikk Brandstorp, i likhet med mange andre, problemer med å holde seg aktuell, og få alt til å rulle da coronaviruset tok fra henne inntekten.

KREVENDE: Ulrikke Brandstorp legger ikke skjul på at 2020 har vært et travelt og krevende år. Likvel elsker hun det hun gjør, og hun ville aldri vært foruten. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Men at hun har klart å holde seg aktuell, er det ingen tvil om:

– Hvis noen i januar hadde sagt til meg at du først vinner Grand Prix, så blir det stemmekaos, du reiser til Europa og plutselig må du hjem igjen på grunn av et virus, så blir Eurovision avlyst, du får hovedrollen i «Mamma Mia!», før du ruller deg i gjørma i Kompani Lauritzen, lager julealbum, før du avslutter hele året med å være et Troll. Altså, det føles jo ut som en film.

Pusher kroppen til det ytterste

Hun legger ikke skjul på at 2020 har vært krevende.

– Det er lange dager og man pusher kroppen til det ytterste. Men jeg elsker det. Hvis man ikke elsker det så orker man ikke. Så er jeg avhengig av å ha fine folk rundt meg, man klarer det liksom aldri helt alene, sier hun.

MOTIVERT: Brandstorp synes hindringer i livet er spennende, en egenskap hun sier hun har arvet fra morfaren sin. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Hvem har det vært for deg?

– Fra starten har det vært mamma og pappa, og så kom manageren min Christoffer inn i bildet. I tillegg til at jeg har min bestevenn på booking.

Hun er stolt over å ha turt å gå sin egen vei, og tørre å stå i det å være en «potet».

– Etter Stjernekamp var det veldig mange som sa « hvem er egentlig Ulrikke?». Men jeg elsker å gjøre masse forskjellig, det gjør meg lykkelig.

– Fikk helt hakeslipp

Brandstorp fant gleden i å spille i musikal i «The Sound of Music» tidligere i år, og nå kan hun nesten ikke vente med «Mamma Mia!».

– Jeg gleder meg så sykt til å komme i gang, og jeg skal øve ræva av meg.

POSITIV: Brandstorp har alltid troen på seg selv: -Jeg kommer fra «though love» på en positiv måte. Jeg får trøst, men så får jeg det lille pushet. Jeg gråter, også blir jeg ferdig med det, sier hun. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Hvordan er det med nervene?

– Jeg er jo nervøs for hvordan det blir tatt imot, men jeg har så troen på hele teamet her.

Resten av rollebesetningen i musikalen, som har premiere 26. august, er foreløpig hemmelig.

– Men jeg fikk helt hakeslipp da jeg fikk vite at jeg skal stå på scenen sammen med de menneskene der, sier hun.

les også Ulrikke Brandstorp: Nyforelsket inn i julen

Vil ta over tronen

I forbindelse med et VG-intervju i november sa Brandstorp at hennes store hårete mål var å en dag ta over Oslo Spektrum-tronen til Kurt Nilsen.

Fredagen kom nyheten om at neste års julekonserter blir Nilsens siste.

– HÆ! Nei herregud nå fikk jeg det travelt. Jeg hadde jo tenkt at han skulle holde på i syv år til.

Brandstorp sier Nilsen er en julelegende, og beundrer det han har oppnådd.

KLAR: Ulrikke Brandstorp gleder seg til å sparke i gang med 2021, og sier hun har mye spennende på gang. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Det hadde vært sykt å bygge noe sånt selv, men om det er noe jeg rekker så raskt er jeg usikker på. Nei men nå må jeg ta noen telefoner og gå i studio, ler hun.

Men før både julekonserter, låtslipp over nyåret og «Mamma Mia!», venter juleferie på hytta.

– Jeg skal kose meg på fjellet med typen og familien. Vi skal gå på ski og spise god mat. Og kanskje må jeg begynne å trene litt mot «Mamma Mia». Heldigvis fikk jeg litt trening i «Maskorama» med så lite oksygen i det Trollet.