POP-VETERAN: Geri Horner, her på en BBC-tilstelning i London i fjor vår. Foto: Ian West / PA Wire

Geri Horner hadde bulimi, mammarollen forandret alt

Spice Girls-stjernen (48) gjør alt for at ikke datteren skal gå gjennom det samme som hun gjorde.

For mindre enn 20 minutter siden

Geri Horner, tidligere kjent under etternavnet Halliwell, snakker ut i YouTube-serien sin «Rainbow Woman».

Med seg har hun datteren Bluebell på 14 år – i en episode med tittelen «Roll It», hvor de lager rullekake.

Tema er blant annet at Horner etter hvert har klart å få et normalt forhold til mat. Sånn har det nemlig ikke alltid vært. Popveteranen har opp gjennom årene vært åpen om spiseforstyrrelsene.

Særlig da hun var på høyden med Spice Girls, var det ille.

– Mat har alltid vært en interessant greie for meg, så det å få et sunt forhold til spising, har tatt langt tid. Jeg gjorde «Bake Off» kun fordi datteren min elsker det showet, men det endte med at jeg på nytt måtte etablere et forhold til mat, forteller Horner om bakekonkurransen hun deltok i for snart fem år siden.

EKS-KRYDDERJENTER: (F.v.): Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Horner og Emma Bunton på et frokost-TV-show i London i 2018. Foto: Matt Crossick / PA Wire

Horner har datteren med eksen Sacha Gervasi (55), men hun har også en sønn på tre år med sin nye ektemann, Christian Horner (47). Treåringen Monty vises også i YouTube-episoden.

Sangstjernen har innsett at det å lage og spise mat sammen med andre, er viktig for det sosiale samspillet. Fra barndommen har hun selv mange gode minner fra nettopp kakebakst med en kjær tante.

– Jeg har alltid drømt om å få et godt forhold til mat, for at datteren min også skulle ha det. Og for at hun ikke skulle bli sånn som jeg var da jeg vokste opp – alltid på diett og uinteressert.

Jakten på det plettfrie ytre er uansett ikke viktig lenger for 48-åringen, som tror at samfunnet er i ferd med å bevege seg i en ny og bedre retning.

– Ja, vi vil være flotte, men vi gir slipp på det perfekte. Perfekt er kjedelig, er det ikke? spør Horner.

Da hun ble intervjuet i «Where Are They Now» på kanalen OWN i 2016, forklarte Horner at hun lenge kunne skjule bulimien fordi kroppsvekten ikke forandret seg.

– Det er jævlig farlig, uttalte hun den gangen og forklarte at for henne var bulimien en måte å føle at hun hadde en form for kontroll.

Først da hun fikk profesjonell hjelp i form av et 12-trinns rehabiliteringsprogram, kom hun ut av den negative spiralen. Likevel har det vært en lang reise å komme dit hun er nå.

I dag betyr familien alt.

– Å være mamma er det beste jeg vet. Den følelsen er bedre enn kake – og bedre enn en å ha en plate på listetoppen, sier hun i YouTube-videoen.

Med unntak av Victoria Beckham gjorde Spice Girls et aldri så lite comeback i fjor.

Fansen var imidlertid ikke overbegeistret.

Publisert: 07.12.20 kl. 15:30

