KJENDISPAR: Justin Bieber og Hayley Bieber, her i Los Angeles i fjor vår. Foto: LISA O'CONNOR / AFP

Justin Bieber velger privatliv

Justin Bieber (27) er svært opptatt av å skape en trygg tilværelse med faste rammer.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Popstjernen forteller i et videointervju med SiriusXM at han er nøye med å pleie forholdet til kona Hayley Bieber (24). Han beskriver familieforholdene som han selv er vokst opp med, som «ustabile», og at derfor er viktig for ham å ta visse grep.

– Familien min var liksom overalt til enhver tid. Det at jeg endelig har fått forutsigbarhet og, og en som jeg elsker og stoler på, er fantastisk, sier han.

Det å lære seg grensesetting har vært avgjørende.

– Mine «nei» er like viktige som alle mine «ja». Det å klare å si nei til en del ting, har vært av så stor verdi for meg i min vekst som menneske, sier Bieber.

Biebers mor, Pattie Mallette (45), ble gravid som 18-åring. Hun rakk så vidt å fylle 19 før hun fødte det som skulle bli en av verdens største popartister. Forholdet til Biebers far, Jeremy Bieber (45), tok slutt rett etterpå.

Selv om Bieber har hatt kontakt med sin far hele livet, ble han i hovedsak oppdratt av moren og besteforeldrene.

Han forteller i intervjuet at Hailey, som han giftet seg med i 2018, har sørget for at han har et fast holdepunkt etter mange turbulente og vanskelige år. Det å ha en person som «alltid er der», har forandret livet hans.

Ikke er det særlig krevende heller å sette av tid til kona i en travel hverdag. Bieber har nemlig kost seg så mye i eget hjem som etter at han ble ektemann.

– Nå har jeg det sånn at jeg opplyser folk om at jeg kommer til å logge av på et gitt tidspunkt. Som at jeg ikke kommer til å ta enkelte beslutninger etter kl. 18. Da skal jeg bare bruke tiden på kona mi, for at vi enten skal se på filmer eller noe annet. Jeg prioriterer familien, sier han.

Paret har ikke barn, men Bieber har gjentatt ganger uttalt at han ønsker å bli pappa.

Bieber sier at han også er blitt en bedre låtskriver etter at han giftet seg, fordi han har modnet. Da han ble kastet ut i rampelyset som 13-åring, visste han ikke hva kjærlighet var, eller hvem han selv var.

– Så jeg sang om det jeg trodde var kjærlighet. Men når man blir eldre, tar kjærligheten nye former og får nye mening. Så ja, det er definitivt veldig annerledes nå, sier kanadieren, som i forrige uke lanserte albumet «Justice». Det fikk terningkast tre i VG.

